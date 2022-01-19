新春看特技！台南蕭壟園區馬戲團及街頭藝人輪番表演

台南蕭壠文化園區為迎接農曆新年的到來，從2月2日至6日（大年初二至初六）邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」特技表演及多組街頭藝人輪番表演，還有藝術戶外裝置〈窗光〉妝點景緻，實境遊戲「契約之地」、親子新春電影院以及國際藝術家進駐的多檔藝術創作展！「FOCA虎嘯蕭壠14倉」從2月2日至6日上午9點至下午5點，園區免費參觀，更多活動詳情請密切鎖定蕭壠臉書粉絲團及網站。

市長黃偉哲表示，在耶誕跨年就辦了很多場系列活動，農曆過年跨年也會推出多場活動，蕭壟文化園區就邀請FOCA的福爾摩沙馬戲團，希望大家一起來，過年就是開開心心，高高興興的，除了看FOCA福爾摩沙馬戲劇團之外，還有整個煥然一新的蕭壠園區，及親子電影院、爸爸媽媽帶著小朋友，全家一起來看電影，希望疫情不要延燒到南部，度過一個快快樂樂的新年。

「FOCA福爾摩沙馬戲團」在2月2日初二、2月3日初三的下午2至4時在戶外劇場及A10廣場各演出一場精彩的知名特技劇作《潘朵拉的盒子》。透過詼諧幽默的表演風格，結合特技、雜耍、高蹺、小丑等高超雜技項目的情節演出，讓小朋友尖叫連連。

大年初二至初六（2月2日至6日），有多組精采的街頭藝人表演，包括張瑋倫扯鈴溜溜球特技、侯佩均特技呼拉圈團隊、星點子魔術氣球團隊、小丑呀咪等逾10組特技、魔術。

園區為新年所設計的絕美藝術戶外裝置〈窗光〉，由藝術家吳芊頤以「窗」的形式為造型發想，將各種圖案的紙膠繪製成不同的窗景，突顯出台灣獨特的窗花設計。在南北廊道和鐵道區等5處戶外場域成為色彩繽紛的藝術廊道，成為拍照打卡熱點。