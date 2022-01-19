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FRED紅金雙色添好運迎福虎 凝聚全家人情感的幸運符！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供

農曆虎年將至，FRED以一系列東方傳統文化中代表喜慶節日的紅色與金色珠寶，彰顯品牌最具代表性的經典設計，歡喜迎接全新的一年。FRED最深植人心的Force 10系列，耀眼熱情的紅色鍊繩串起閃耀金光的經典帆船鍊扣，款式與尺寸豐富，可全家人一起選購配戴，象徵一家人緊密相繫的深厚情感。金質鍊扣備有璀璨鑲鑽或簡潔俐落的金屬款式，鍊繩亦有不同材質的紅金色系，多樣長度和款式的變化，還有同系列的Force 10戒指與耳環可做變化搭配。

雙環設計寓意萬事如意的Chance Infinie系列是新年不可或缺的幸運符。形如雙紐線「∞」的圖案既代表無限潛能，又似數字「8」，能為配戴者帶來好運。除了備有大小多種尺寸的戒指，最新推出的Chance Infinie幸運吊墜將標誌性的雙環圖案鑲嵌於珍珠母貝圓盤上，精巧設計如雙龍戲珠，是迎接新年討吉利的珠寶首選。

FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列玫瑰金鑽石及珍珠母貝手鍊，13萬5,300元。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列玫瑰金鑽石及珍珠母貝手鍊，13萬5,300元。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列玫瑰金寬版鑽石戒指，21萬9,600元。圖／FRED提供
FRED Chance Infinie系列玫瑰金寬版鑽石戒指，21萬9,600元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列黃金手鍊，95,300元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列黃金手鍊，95,300元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列玫瑰金手鍊，15萬4,600元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列玫瑰金手鍊，15萬4,600元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列黃金鑽石手鍊，41萬6,700元。圖／FRED提供
FRED Force 10系列黃金鑽石手鍊，41萬6,700元。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED以金色和紅色的珠寶迎接新年。圖／FRED提供
FRED Force 10系列黃金鑲鑽手鍊（中號），15萬6,900元。圖／FRED提供
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