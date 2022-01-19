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FRED紅金雙色添好運迎福虎 凝聚全家人情感的幸運符！
農曆虎年將至，FRED以一系列東方傳統文化中代表喜慶節日的紅色與金色珠寶，彰顯品牌最具代表性的經典設計，歡喜迎接全新的一年。FRED最深植人心的Force 10系列，耀眼熱情的紅色鍊繩串起閃耀金光的經典帆船鍊扣，款式與尺寸豐富，可全家人一起選購配戴，象徵一家人緊密相繫的深厚情感。金質鍊扣備有璀璨鑲鑽或簡潔俐落的金屬款式，鍊繩亦有不同材質的紅金色系，多樣長度和款式的變化，還有同系列的Force 10戒指與耳環可做變化搭配。
雙環設計寓意萬事如意的Chance Infinie系列是新年不可或缺的幸運符。形如雙紐線「∞」的圖案既代表無限潛能，又似數字「8」，能為配戴者帶來好運。除了備有大小多種尺寸的戒指，最新推出的Chance Infinie幸運吊墜將標誌性的雙環圖案鑲嵌於珍珠母貝圓盤上，精巧設計如雙龍戲珠，是迎接新年討吉利的珠寶首選。
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