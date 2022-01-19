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愛是藍色的！紐約藝術家為Tiffany打造2022情人節宣言

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造的宣示文字Kiss Me。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造的宣示文字Kiss Me。圖／Tiffany提供

你的愛如果，會是什麼顏色的呢？對珠寶品牌Tiffany來說，愛絕對是藍色的。Tiffany與著名的紐約藝術家柯堤斯庫里格（Curtis Kulig）合作打造2022情人節形象「藍色是愛的顏色」，以他標誌性的作品「Love Me」為藍本，結合經典Tiffany Blue在畫布上探索現代愛情語言，為Tiffany情人節形象製作了一系列獨家作品，宣示著「Dare Me」、「Know Me」和「Kiss Me」等訊息，歡慶藝術、文字與愛的力量。

「我與Tiffany的創作過程是自然而然的，」柯堤斯庫里格表示，自2005年起，庫里格簡單而有力的訴求不僅在紐約城市中根深蒂固，也成為流行文化不可或缺的一部份。他的「Love Me」無所不在，遍佈城牆、畫布、霓虹燈、金屬雕塑和其他備受矚目的合作計畫。「『Love Me』的藝術作品創作本是個人的，經過不同的演繹和解讀，就自然變得有趣。」庫里格為Tiffany創作作品也與品牌經典的Tiffany HardWear、Tiffany T，以及最新上市的Tiffany Knot系列共同呈現。

美國紐約藝術家柯堤斯庫里格。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元；Tiffany Knot 18K金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，70萬5,000元；Tiffany Knot 18K金窄版鑲鑽戒指，63,000元。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造情人節宣言。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造情人節宣言。圖／Tiffany提供
Tiffany攜手美國紐約藝術家柯堤斯庫里格打造情人節形象 – 藍色是愛的顏色。圖／Tiffany提供
Tiffany攜手美國紐約藝術家柯堤斯庫里格打造情人節形象 – 藍色是愛的顏色。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造的宣示文字Dare Me。圖／Tiffany提供
美國紐約藝術家柯堤斯庫里格為Tiffany打造的宣示文字Dare Me。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，45萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，45萬2,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽手環，72萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽手環，72萬5,000元。圖／Tiffany提供

Tiffany 紐約 品牌

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