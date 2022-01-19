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皇家魚子醬俱樂部推出巴黎人法式甜點盒 年前預購享9折
香港頂級魚子醬品牌皇家魚子醬俱樂部（Royal Caviar Club），再次攜手擁有逾25年豐富經驗的國際知名法籍甜點主廚及巧克力大師Gaël Majchrzak，推出全新力作「巴黎人法式甜點盒」。全台首波預購限量僅100組，1月30日前預訂還可享9折優惠。
Gaël主廚此次以「旅行」為設計主軸，憑藉其在世界各地的工作歷練，結合在地優質的小農食材，以法式巧克力傳統製法打造獨一無二的頂級手工巧克力，巧妙玩味詮釋巴黎與倫敦兩座城市的迷人風情。
「巴黎人法式甜點盒」每組4,250元，包含London倫敦巧克力乙盒16入以及Paris巴黎巧克力乙盒16入；「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」則為每組7,250元，包含倫敦巧克力乙盒16入、巴黎巧克力乙盒16入以及米其林主廚首選 - 黃金混合魚子醬乙盒（30g）。
結合典雅細緻的禮盒，一顆顆精品級巧克力就像是一份份最誠摯動人的心意。線上預訂網址：https://bit.ly/rcc_chocolate
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