漢神周年慶只消費1筆就抽中百萬名車 她運氣超強大

漢神百貨周年慶今天總抽獎，價植達156萬賓士車的得主是名郭姓家庭主婦，是漢神百貨常客，能在110萬分之一機率中抽中汽車，她懷疑在作夢。

「真是人生上最大的紅包」，抽中漢神周年慶最大獎賓士車的郭姓主婦，指自己是漢神常客，趁周年慶到精品專櫃消費，沒想到能抽到百萬名車，以為是在作夢，隔天還向百貨公司再三確認。郭女今天來領獎，特別準備巧克力送給百貨公司人員，大家一起沾喜氣。

漢神百貨周年慶去年底落幕，為期33天活動檔期，共兌出110萬餘組抽獎號碼，特獎是市價156萬Mercedes-Benz A180一輛。郭小姐只憑一筆的消費就能抽中這110萬分之一的大獎，強大的好運真是羨煞眾人。

漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，為回饋長期支持漢神的消費者，每年周年慶都會送出百萬名車，去年除特獎 Mercedes-Benz A 180汽車，也搭配瑞典家電和飯店住宿券等獎項。

周年慶期間也與貝果品牌Miopane聯手推出「讓愛加貝 攜手做公益」活動，捐10萬元給中華基督教救助協會推行「1919陪讀計畫」，實際行動幫助貧困、單親或是親人無力撫養的小朋友。