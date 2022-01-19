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寫春聯、提燈籠 GUCCI推出馬來貘LAIMO新春主題桌布
新的一年，手機桌布也要換新裝！義大利時尚品牌GUCCI繼推出超受歡迎的馬來貘LAIMO動態貼圖之後，最近又釋出全新驚喜，以充滿熱鬧喜氣氛圍的構圖打造馬來貘LAIMO新春主題桌布，傳遞搞怪可愛的年節祝福。
GUCCI LINE官方帳號這次讓馬來貘LAIMO穿上Aria系列及虎年新春主題系列服飾配件推出3款桌布，調皮的他拿起毛筆寫春聯、秀出開運扇，還提燈籠呼應農曆年節過後緊接而來的元宵佳節。一身時尚行頭的LAIMO，在這些充滿傳統節慶氛圍的單品和雙G logo印花的包圍下，展現出格外有趣的混搭風。
除了馬來貘LAIMO系列的桌布之外，GUCCI也另外提供3款以新春限定系列商品印花為主軸的桌布。這組印花是由插畫家Vittorio Accornero為品牌繪製的Gucci Tiger，為虎年注入優雅氣息。
即日起至2月6日，加入GUCCI LINE官方好友，就能擁有全新這6款虎年新春主題系列桌布喔！
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