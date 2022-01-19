這次是真貨！「撩男女王」宋智雅又和BLACKPINK Jennie撞款

在韓國實境秀節目《單身即地獄》長像神似天團BLACKPINK Jennie的網紅宋智雅更憑藉出眾的外型、時尚穿搭、大方自信態度與不做作的個性吸引一票網友關注。更因為又甜又慾的魅力，讓節目中的三位男嘉賓都為之傾倒，而有了「撩男女王」封號。

而且宋智雅也因為節目爆紅，instagram追蹤人數突破百萬，她的「白富美」形象更是讓人歆羨。而且有許多人發現宋智雅還會刻意和BLACKPINK Jennie撞衫，搭配同款名牌服飾。但人紅是非多，很快地這樣的人設也被其他節目踢爆，指出宋智雅很多的服飾都是假貨，而她立即手寫信道歉，並刪除了有爭議的照片。因此，目前留在instagram上的穿搭美照，都是使用真品。

宋智雅配戴Gentle Monster 2022系列Tambu款墨鏡。圖／摘自instagram

不只是服裝要同款，宋智雅跟BLACKPINK Jennie也一前一後的戴上了Gentle Monster的2022 Collection全新系列墨鏡。宋智雅配戴的是Tambu款，Jennie則是Le款，同樣都是白色復古膠框，並帶有貓眼的輪廓。不同的是宋智雅造出大明星的氣場，而Jennie則是清新的居家風格，展現出這系列墨鏡的百搭特色。

BLACKPINK Jennie配戴Gentle Monster 2022系列Le款墨鏡。圖／摘自instagram

而想在新年到來創造新形象，Ray-Ban也在近日推出限定款墨鏡，採用霸氣金色鏡框及鮮豔紅色鏡腿、深咖啡漸變色鏡片，注入玩味元素。並透過大鏡面設計修飾臉形，增添整體神秘而優雅魅力，一戴上就是視覺焦點。

宋智雅配戴Gentle Monster 2022系列Tambu款墨鏡。圖／摘自instagram

Gentle Monster 2022系列Le款墨鏡8,940元。圖／Gentle Monster提供

Ray-Ban 2022虎年限定款墨鏡5,900元。圖／Ray-Ban提供