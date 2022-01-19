斗六燈會4燈區春節前點燈 6米高「威樂虎」領軍啟航

雲林縣「斗六燈會」今年擴大燈區規模，從斗六圓環為起點，串連太平老街萬盞燈廊、行啟記念館及藝術水岸園區，打造總長約1.6公里的光雕燈會，斗六市長林聖爵說，此次燈會由高6公尺的主燈「威樂虎」領軍啟航，本月22日下午5時點燈，將展至228連假止。

斗六燈會一改往年的跳點式燈區，連結市中心4大景點串成主燈區、副燈區及景點燈廊，林聖爵今天與縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人，手提老虎造型花燈為活動宣傳。

2022斗六燈會「Light One Douliu」，林聖爵說，諧音有如「來玩斗六」，市公所投入600萬元打造各燈區，主燈區藝術水岸園區「人生充電站」，有畫分正能量、負能量等2區，希望扭轉疫情帶來的不便感，為賞燈者的人生充飽電，展期也有別以往延長至38天。

謝淑亞說，副燈區則坐落在文藝氣息濃厚的行啟記念館，斗六「任意門」裝置，從各種角度取景都可發現不同美感，白天、夜晚皆有特色，另還有美食胖卡車及音樂饗宴活動。

張麗善表示，斗六燈會22日下午5點在藝術水岸園區舉辦啟燈晚會，除有琳誼、黃霆睿、黃奕儒及87樂團等知名歌手登台演唱，現場供應湯圓、薑母鴨及抽獎活動，最大獎電動車1部；另斗六圓環29日修復啟用，歡迎全台遊客到斗六賞燈走春迎新年。