屏東海生館春節必逛行程 親子同樂、閨蜜美拍一次滿足

即將迎來為期九天的農曆新年假期，不妨趁機和好久不見的好友揪團出遊，或安排全家人的團圓小旅行，一同享受難得的假期。屏東國立海洋生物博物館為陪伴大家歡度春節，針對不同族群消費者推薦可從早到晚一路暢遊的精彩行程，不論是想讓小朋友親自體驗餵食的趣味互動、想與閨蜜拍出時尚大片，或是與另一半望著湛藍海洋浪漫進入夢鄉，都可相約屏東海生館，驚喜度過最不一樣的春節假期。

專屬親子的歡樂旅程 與孩子一窺海洋生物保育環境

屏東海生館推廣親子海洋共學行之有年，除了希望創造全家美好出遊回憶外，也期待透過寓教於樂的體驗過程，讓孩子更了解海洋的美妙與豐富的保育知識，於玩樂中享受學習。海生館推薦一系列春節親子必訪行程，讓父母在陪伴孩子了解海洋生物知識同時，也留下更多共同的珍貴回憶。

家中有3-10歲小朋友的家庭可參加海生館今年首度推出的「迷你解說員」，讓小朋友化身為穿著深藍背心、頭戴耳麥的解說員，來場親子間獨一無二的導覽，結束後更可獲得專屬證書、徽章、紀念照，增進親子間互動關係。若想一窺珊瑚王國館與台灣水域館後場樣貌，則可以選擇參加「魚你同行-後場探秘體驗」，除了現有的珊瑚王國館外，日前全新開放台灣水域館後場導覽，將可現場觀賞大洋池投餵的震撼感、親手體驗水母的滑嫩觸感，解鎖大洋池餵食時解說背後的秘密，不同館別皆有不同獨特性，開拓孩子的視野。

親子不可錯過的還有全球首座無水水族館「世界水域館」，透過虛擬實境呈現，讓大小朋友實際體驗無法到達或難以到達之水域，感受遠古時期的海洋、巨大的海藻森林，深不可測的深海水域及寒冷的極地水域。在2022年全新更新的極地水域常設互動展示「極境漫遊66.5度」中，小朋友更可透過沉浸式互動體驗、觸控互動牆等多元展示，一秒踏入南北極，實際認識當地多樣性的生物。1月21日起海生館更將推出「極光下的救援行動」科教活動，讓小朋友透過參與遊戲，了解氣候變遷對於極地及整個地球的影響，共同守護極地區域。

悠游夢幻海洋世界 打造與閨蜜或另一半的甜美回憶

隨著拍照打卡風氣盛行，民眾對海生館的印象不再只停留於兒時回憶，近年來更成為網美打卡秘境。海生館為滿足年輕人喜愛美拍打卡的心，特別推薦一系列經典美拍行程，期望在悠游海底世界的同時，也可激起民眾深入探索海洋奧秘的心。

海生館最新打卡點非全新推出的「極境漫遊66.5度」互動展示莫屬。穿過冰岩與極光隧道後，便能深入緯度66.5度以上的冰之境地，揮手即可出現夢幻極光、於漂浮的冰層上跳躍，滿足與摯愛漫遊於絕美極境的想像。而去年推出的「網美夜宿體驗營」也預計於2月驚喜回歸，由網紅拍照達人帶領，實際走訪海生館著名美拍打卡場景，例如陽光穿透的遼闊深藍色海藻森林、光影交錯的海底隧道、夢幻的南灣藍洞、珊瑚獨立礁等，透過手機攝影小技巧，輕鬆拍出與海洋生物最美的距離，非常適合情侶甜蜜合照、閨蜜限定拍照留念。