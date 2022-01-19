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屏東海生館春節必逛行程 親子同樂、閨蜜美拍一次滿足

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
親子可深入極地區域，透過沉浸式互動體驗進一步認識南北極生物，達到寓教於樂的效果。圖/屏東海生館提供
親子可深入極地區域，透過沉浸式互動體驗進一步認識南北極生物，達到寓教於樂的效果。圖/屏東海生館提供

即將迎來為期九天的農曆新年假期，不妨趁機和好久不見的好友揪團出遊，或安排全家人的團圓小旅行，一同享受難得的假期。屏東國立海洋生物博物館為陪伴大家歡度春節，針對不同族群消費者推薦可從早到晚一路暢遊的精彩行程，不論是想讓小朋友親自體驗餵食的趣味互動、想與閨蜜拍出時尚大片，或是與另一半望著湛藍海洋浪漫進入夢鄉，都可相約屏東海生館，驚喜度過最不一樣的春節假期。

專屬親子的歡樂旅程　與孩子一窺海洋生物保育環境

屏東海生館推廣親子海洋共學行之有年，除了希望創造全家美好出遊回憶外，也期待透過寓教於樂的體驗過程，讓孩子更了解海洋的美妙與豐富的保育知識，於玩樂中享受學習。海生館推薦一系列春節親子必訪行程，讓父母在陪伴孩子了解海洋生物知識同時，也留下更多共同的珍貴回憶。

家中有3-10歲小朋友的家庭可參加海生館今年首度推出的「迷你解說員」，讓小朋友化身為穿著深藍背心、頭戴耳麥的解說員，來場親子間獨一無二的導覽，結束後更可獲得專屬證書、徽章、紀念照，增進親子間互動關係。若想一窺珊瑚王國館與台灣水域館後場樣貌，則可以選擇參加「魚你同行-後場探秘體驗」，除了現有的珊瑚王國館外，日前全新開放台灣水域館後場導覽，將可現場觀賞大洋池投餵的震撼感、親手體驗水母的滑嫩觸感，解鎖大洋池餵食時解說背後的秘密，不同館別皆有不同獨特性，開拓孩子的視野。

親子不可錯過的還有全球首座無水水族館「世界水域館」，透過虛擬實境呈現，讓大小朋友實際體驗無法到達或難以到達之水域，感受遠古時期的海洋、巨大的海藻森林，深不可測的深海水域及寒冷的極地水域。在2022年全新更新的極地水域常設互動展示「極境漫遊66.5度」中，小朋友更可透過沉浸式互動體驗、觸控互動牆等多元展示，一秒踏入南北極，實際認識當地多樣性的生物。1月21日起海生館更將推出「極光下的救援行動」科教活動，讓小朋友透過參與遊戲，了解氣候變遷對於極地及整個地球的影響，共同守護極地區域。

悠游夢幻海洋世界　打造與閨蜜或另一半的甜美回憶

隨著拍照打卡風氣盛行，民眾對海生館的印象不再只停留於兒時回憶，近年來更成為網美打卡秘境。海生館為滿足年輕人喜愛美拍打卡的心，特別推薦一系列經典美拍行程，期望在悠游海底世界的同時，也可激起民眾深入探索海洋奧秘的心。

海生館最新打卡點非全新推出的「極境漫遊66.5度」互動展示莫屬。穿過冰岩與極光隧道後，便能深入緯度66.5度以上的冰之境地，揮手即可出現夢幻極光、於漂浮的冰層上跳躍，滿足與摯愛漫遊於絕美極境的想像。而去年推出的「網美夜宿體驗營」也預計於2月驚喜回歸，由網紅拍照達人帶領，實際走訪海生館著名美拍打卡場景，例如陽光穿透的遼闊深藍色海藻森林、光影交錯的海底隧道、夢幻的南灣藍洞、珊瑚獨立礁等，透過手機攝影小技巧，輕鬆拍出與海洋生物最美的距離，非常適合情侶甜蜜合照、閨蜜限定拍照留念。

此外，來到屏東海生館，不論親子或是閨蜜都推薦體驗全台首創一泊二食的「夜宿海生館活動」，與閨蜜或另一半潛入奇幻海底世界，望著湛藍海洋與悠游的魚群進入夢鄉，享受海底世界的靜謐片刻，特別推薦夜宿海底隧道與海藻森林區，感受早晨陽光灑落水缸的感動，絕對會成為最難忘的甜蜜回憶。

屏東海生館針對不同族群消費者推薦可從早到晚一路暢遊的精彩行程，盡情徜徉海底世界。圖/屏東海生館提供
屏東海生館針對不同族群消費者推薦可從早到晚一路暢遊的精彩行程，盡情徜徉海底世界。圖/屏東海生館提供

親子 屏東 珊瑚

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