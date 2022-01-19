紅水黑大辦 RADO庫克船長腕表 蔡凡熙、王可元各自演繹

單一的色彩已經難以反應個人特質，模糊、跨界、漸變，儼然已成為時代的風格特質。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）推出新款庫克船長（Captain Cook）紅黑限定色，表款除了邀請到包含吳念軒、王可元、蔡凡熙等多位新生代男星風格展示，並將在遠東百貨竹北店Rado瑞士雷達表名品店獨家首賣。

在全新發表的宣傳視覺中，王可元一手手持相機、邊展露出手上的雷達庫克船長腕表，像是展露對世界的好奇與觀察；吳念軒則穿上一身黑色機車騎士皮夾克，加上冷冽的影像調性：讓男人味大爆發；蔡凡熙則搖下車窗、將左手帥氣扶在車窗邊，像是品味的船長，自我掌控生活風格的方向。來自瑞士的雷達（RADO）屬於全球最大鐘表集團Swatch Group旗下，而品牌的庫克船長（Captain Cook）腕表則源自1962年一只骨董潛水表，近年重新上市後，以高度還原1960年代潛水表的復刻風格，成為品牌的重點明星級熱門商品。