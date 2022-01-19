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紅水黑大辦 RADO庫克船長腕表 蔡凡熙、王可元各自演繹

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以《紅衣小女孩2》入圍金馬最佳新人獎的吳念軒，近期並主演偶像劇《戀愛是科學》。圖 / RADO提供
以《紅衣小女孩2》入圍金馬最佳新人獎的吳念軒，近期並主演偶像劇《戀愛是科學》。圖 / RADO提供

單一的色彩已經難以反應個人特質，模糊、跨界、漸變，儼然已成為時代的風格特質。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）推出新款庫克船長（Captain Cook）紅黑限定色，表款除了邀請到包含吳念軒、王可元、蔡凡熙等多位新生代男星風格展示，並將在遠東百貨竹北店Rado瑞士雷達表名品店獨家首賣。

在全新發表的宣傳視覺中，王可元一手手持相機、邊展露出手上的雷達庫克船長腕表，像是展露對世界的好奇與觀察；吳念軒則穿上一身黑色機車騎士皮夾克，加上冷冽的影像調性：讓男人味大爆發；蔡凡熙則搖下車窗、將左手帥氣扶在車窗邊，像是品味的船長，自我掌控生活風格的方向。來自瑞士的雷達（RADO）屬於全球最大鐘表集團Swatch Group旗下，而品牌的庫克船長（Captain Cook）腕表則源自1962年一只骨董潛水表，近年重新上市後，以高度還原1960年代潛水表的復刻風格，成為品牌的重點明星級熱門商品。

新款紅黑限定色，在42毫米的面盤中呈現迷人的色澤層次變化。自動上鍊機芯配有具抗磁性能的Nivachron™鈦合金游絲，表款並具備300米防水性能。面盤中的時標、指針，都加以白色的夜光塗料，讓低光源時也能清楚閱讀時間。表帶並具備快拆系統，可額外選購不同材質、顏色的表帶替換，風格自由造型，訂價為64,900元。

戲劇作品豐富的蔡凡熙近期並演出新戲《再說一次我願意》。圖 / RADO提供
戲劇作品豐富的蔡凡熙近期並演出新戲《再說一次我願意》。圖 / RADO提供
雷達推出新款庫克船長（Captain Cook）紅黑限定色，並邀請到包含吳念軒、王可元、蔡凡熙等多位新生代男星風格展示。圖 / RADO提供
雷達推出新款庫克船長（Captain Cook）紅黑限定色，並邀請到包含吳念軒、王可元、蔡凡熙等多位新生代男星風格展示。圖 / RADO提供
王可元配戴上雷達新款庫克船長腕表、同時手持相機，像展露對世界的好奇與觀察。圖 / RADO提供
王可元配戴上雷達新款庫克船長腕表、同時手持相機，像展露對世界的好奇與觀察。圖 / RADO提供
RADO庫克船長（Captain Cook）新款紅黑限定新色面盤，42毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，64,900元。圖 / RADO提供
RADO庫克船長（Captain Cook）新款紅黑限定新色面盤，42毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示、300米防水，64,900元。圖 / RADO提供

瑞士 蔡凡熙

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