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首席配樂大師音樂會「漢斯季默：好萊塢王者之音」4月亞洲首演
漢斯季默是當今影壇最具影響力的作曲家，更是電影圈公認的「好萊塢御用配樂大師」，經典作品如「獅子王」、「神鬼奇航」、「神鬼戰士」、「達文西密碼」等，都令看過電影的影迷為當中的旋律深深著迷。近期更以電影「沙丘」三度奪得「金球獎最佳原創配樂」殊榮。而由漢斯季默親自策畫的「漢斯季默：好萊塢王者之音」演出也將於今年四月首度來台。凝聚大師三十年豐富的配樂經歷，演出將完整還原「神鬼戰士」、「神鬼奇航」、「獅子王」等多部神片熱門配樂，並且挑選各部經典電影中最重要、最具有意義的畫面呈現。本次台北場更邀請多位原版配樂卡司來台獻技，史無前例的黃金組合更被譽為今年最有看頭的一場演出！
此外活動更與MyMusic以及myVideo合作推出漢斯季默主題歌單和線上影展，內容包括「獅子王」、「神鬼奇航」、「神鬼戰士」、「達文西密碼」等多部經典大作。My music會員只要於2/6至2/28前購買2300元以上票區，即可享有92折優惠。此外，MyMusic也特別推出「漢斯季默」買30天送30天獨家優惠訂閱方案，MyMusic更全新推出年卡優惠，申辦即可抽來自英國倫敦的透明無線藍芽耳機，還能直升成黑鑽VIP享受更多會員福利，詳情請見活動網站。
由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」將於2022年4月在臺北流行音樂中心首度登場。即日起購票享特殊優惠，購票請上udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2（每日9:00-18:00）。
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