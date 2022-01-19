影 ／台南虎年年菜訂單掀買氣 本月25日前可下單

年味日濃，台南市政府經發局今上午在學甲公有零售市場辦理年菜推廣記者會，經發局表示，今年更首創推出傳統市場年菜與伴手禮線上選購服務，數道名攤美食與總舖師手路菜一開賣就銷售一空，湧進逾千張訂單，單月營業額創下75萬元，消費者最慢可於本月25日前下單，會在28日前送達。

經發局長陳凱凌、學甲區長張明寶、市議員方一峰、蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝財旺等人出席記者會，陳凱凌說，疫情改變社會消費型態，宅配與外送服務興起，台南全台首創「台南便利送」平台，結合物流業者與公有零售市場，將菜市場美味直送到家。

經發局說，這次推出金華市場、東市場、學甲市場、佳里中山市場年菜及開元市場、麻五市場、六甲市場伴手禮組合，價位在2500至3000元間，民眾透過「台南便利送」平台訂購，可享好康優惠。

經發局長陳凱凌說，去年12月18日起推出年菜早鳥限量預購活動，藉由異業結盟方式讓市場攤商拓展多元銷售通路，數道名攤美食與總舖師的手路菜一開賣就銷售一空，湧進超過千張訂單，單月營業額創下75萬元佳績，而台南便利送成立8個月以來，累計1萬多筆訂單，業績破2300萬元。