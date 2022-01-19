臺灣菸酒購入2萬餘瓶立陶宛深色蘭姆酒 一月底上市

臺灣菸酒公司證實，去年12月底購入之2萬餘瓶立陶宛深色蘭姆酒，18日深夜到達基隆港，臺酒將於報稅清關等手續完備後，重新製作中文標貼，首批預計一月底完成包裝後上市。

自立陶宛與我雙方同意開設駐立陶宛台灣代表處後，立陶宛部分企業對中國出口頻遭挑戰，除立陶宛知名啤酒商遭中國取消多筆訂單之外，甚至中國海關也將立陶宛自電子作業系統移除，貨物無法清關，去年底己有立國啤酒滯留中國港口無法清關情事。

臺灣菸酒公司表示，立國MV Group Production（簡稱MV公司）的20,400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂2021年12月29日抵達中國港口，鑑於已有企業遭中國港口拒絕卸貨的前例存在，故轉向台灣求援，去年12月18日，臺酒公司接獲駐立陶宛代表黃鈞耀與財政部接洽訊息，隨即義挺同意轉購入。

臺灣菸酒公司表示，立國MV Group Production（簡稱MV公司）的20,400瓶深色蘭姆酒成品酒，到達台灣後，臺酒公司將於完成相關稅賦及清關後，送保稅倉進行包裝，一月底前將先趕出一批小量上市，讓國人有機會舉杯向立陶宛致意。 2萬餘瓶立陶宛深色蘭姆酒，18日深夜到達基隆港。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康