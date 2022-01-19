台灣搖滾教母來了！1月22日將登台中惠蓀堂高唱西洋金曲
已在台北及高雄兩地唱出高口碑的「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」即將在本月22日在台中中興大學惠蓀堂演出，這次壓軸場來到台中，除了原班人馬的重量級卡司 黃大煒、沈文程、潘越雲、官靈芝、達美樂兄妹，還再加入「台灣搖滾教母」金智娟一起嗨翻台中。
娃娃金智娟早在高中就開始玩樂團，嶄露光芒是在1982年擔任丘丘合唱團主唱，以律動的節奏搭配高亢沙啞且活潑的演唱方式唱紅《就在今夜》，同時顛覆了大家對校園民歌的印象，奠定了她台灣第一代搖滾女聲的地位。這次加入「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」對她來說意義非凡，因從小父親耳濡目染下就在聽西洋音樂，學生時期一首接一首的西洋金曲更是陪伴著她，現在回首這些歌曲，只要前奏一下便是滿滿回憶及感動，旋律如不羈靈魂持續舞動的青春過往，如此印象深刻，藏在心裡。這次台中場演出，金智娟將透過她獨特的嗓音，唱出那些屬於她、屬於你、也屬於我們的故事。
「BACK TO 70'S 西洋金曲演唱會」由聯合數位文創主辦，並於2022年1月22日將在台中中興大學惠蓀堂演出，現正udn售票網熱烈販售中。
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