開價58萬住總統行館一晚 賣不賣得成都是話題

2022台灣燈會在高雄即將登場，各飯店滿心期待「燈會財」，在高雄有五星級飯店推出一晚要價58萬頂級客房專案，可在2月12至14日情人節期間擇一晚入住207坪總統行館等，業者今天限時獨家開賣，是否有人下訂，備受關注。

暌違20年的台灣燈會榮耀重返高雄，2月1日起盛大登場，以光元素串連愛河沿岸至灣區海洋流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心雙主場，堪稱是史上最大規模燈會展演活動，燈會在2月1日大年初一開幕，也為即將到來的西洋情人節點綴浪漫氣息。

看好燈會可望帶入人潮、錢潮，晶英國際行館推出豪華訂房方案，以年度限量、僅此一間為賣點，開價58萬，專案內容是2月12至14日情人節期間擇一晚入住全台最大總統行館、登船遨遊亞洲新灣區，也能在Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂品嘗極上無菜單料理，還有24小時私人管家司機等專屬尊榮禮遇，1月19日限時開賣。

業者觀察，許多金字塔頂端客群因疫情無法出國享受，看好這股消費潛力能在台灣展現，有信心讓住客感受「台灣最好飯店在高雄」，首次將全台最大、面積207坪全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇標準寵愛情人，此一客房專案由行館禮賓司、貴賓服務、客房、餐飲等一線服務團隊細膩款待，可登船遊港，在微醺及樂團演奏樂聲中度過閒適舒心浪漫時光。

客房專屬備品有金線刺繡縫製專屬姓名的柔膚超細纖維浴袍組、情人節浪漫花束等，可在房內從容享用早餐及延遲退房等禮遇。