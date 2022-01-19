開價58萬住總統行館一晚 賣不賣得成都是話題

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄晶英國際行館大廳的藝術裝置，充滿巧思。圖／御盟集團提供
高雄晶英國際行館大廳的藝術裝置，充滿巧思。圖／御盟集團提供

2022台灣燈會在高雄即將登場，各飯店滿心期待「燈會財」，在高雄有五星級飯店推出一晚要價58萬頂級客房專案，可在2月12至14日情人節期間擇一晚入住207坪總統行館等，業者今天限時獨家開賣，是否有人下訂，備受關注。

暌違20年的台灣燈會榮耀重返高雄，2月1日起盛大登場，以光元素串連愛河沿岸至灣區海洋流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心雙主場，堪稱是史上最大規模燈會展演活動，燈會在2月1日大年初一開幕，也為即將到來的西洋情人節點綴浪漫氣息。

看好燈會可望帶入人潮、錢潮，晶英國際行館推出豪華訂房方案，以年度限量、僅此一間為賣點，開價58萬，專案內容是2月12至14日情人節期間擇一晚入住全台最大總統行館、登船遨遊亞洲新灣區，也能在Ukai-tei Kaohsiung頂級私人包廂品嘗極上無菜單料理，還有24小時私人管家司機等專屬尊榮禮遇，1月19日限時開賣。

業者觀察，許多金字塔頂端客群因疫情無法出國享受，看好這股消費潛力能在台灣展現，有信心讓住客感受「台灣最好飯店在高雄」，首次將全台最大、面積207坪全樓層總統行館，結合亞灣區76呎遊艇巡航行程，以國王尊榮待遇標準寵愛情人，此一客房專案由行館禮賓司、貴賓服務、客房、餐飲等一線服務團隊細膩款待，可登船遊港，在微醺及樂團演奏樂聲中度過閒適舒心浪漫時光。

客房專屬備品有金線刺繡縫製專屬姓名的柔膚超細纖維浴袍組、情人節浪漫花束等，可在房內從容享用早餐及延遲退房等禮遇。

頂級旅宿行程一大賣點莫過於享受極致餐飲的感動，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung除了是UKAI在海外首間據點，更是自1964年創立以來首度同時將三種不同飲食型態共同呈現的餐廳，並以極致餐飲市場定位的差異化優勢，滿足高端客挑惕味蕾，專職於洋食領域的新任主廚田辺友樹（Tanabe Yuki）、懷石料理長廣瀬晋平（Shimpei HIROSE）領軍，於VVIP隱密私人包廂料理舞台展演UKAI極上無菜單料理，為主角獻上五感沈浸式餐旅饗宴。

高雄晶英國際行館的料理，擄獲不少老饕的胃。圖／御盟集團提供
高雄晶英國際行館的料理，擄獲不少老饕的胃。圖／御盟集團提供
在高雄晶英國際行館，能欣賞到創辦人邵永添、邵雅曼父女的創作，兩代人一起實踐藝術夢。記者王慧瑛／攝影
在高雄晶英國際行館，能欣賞到創辦人邵永添、邵雅曼父女的創作，兩代人一起實踐藝術夢。記者王慧瑛／攝影
住一晚58萬頂級住房專案包含遊艇行程，相當奢華。圖／御盟集團提供
住一晚58萬頂級住房專案包含遊艇行程，相當奢華。圖／御盟集團提供
晶英國際行館推出一晚要價58萬頂級客房專案，業者今天限時開賣，是否有人下訂，備受關注。圖／御盟集團提供
晶英國際行館推出一晚要價58萬頂級客房專案，業者今天限時開賣，是否有人下訂，備受關注。圖／御盟集團提供
高雄晶英國際行館設計充滿藝術感。圖／御盟集團提供
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台灣燈會 情人節 英國

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