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喬治傑生為戀人獻上愛心！ 超人氣雛菊系列官網限定販售

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊（HEARTS of GEORG JENSEN），以18K黃金以及展現光影層次的純銀材質，採用「微型藝術結構」突破常規的不對襯弧形分割設計，結合精巧細膩的鏤空式造型，賦予愛心符號不同以往的全新姿態，流暢線條引領出媲美雕塑品般的藝術美感，鏤空的細節設計傳遞在愛的對等關係裡，予以對方信任的自由空間，以及保留愛自己的能力。

品牌去年擴點進駐台北東區指標性百貨SOGO忠孝店，推出獨家限定販售DAISY雛菊系列珠寶，清新優雅的花卉設計甫一上市隨即掀起高人氣詢問熱潮，喬治傑生特於西洋情人節來臨之際，自1月18日起正式於喬治傑生官方網站販售全系列珠寶，包含大小尺寸項鍊、多款耳環、手鍊等。清新優雅的花形輪廓揉合琺瑯、貴金屬材質，是品牌為獻給小名同為 「DAISY」 的丹麥公主的誕生禮。即日起至2月14日止，於喬治傑生官方網站購物滿額，即贈精美禮物，數量有限，送完為主。

官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷耳環，6,800元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷耳環，6,800元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷手鍊，8,800元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷手鍊，8,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供
2022 HEARTS OF GEORG JENSEN 18K黃金項鍊，26,500元。圖／喬治傑生提供
2022 HEARTS OF GEORG JENSEN 18K黃金項鍊，26,500元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷耳鉤，8,100元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷耳鉤，8,100元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷鍊墜，5,600元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷鍊墜，5,600元。圖／喬治傑生提供
2022 HEARTS OF GEORG JENSEN純銀項鍊，4,500元。圖／喬治傑生提供
2022 HEARTS OF GEORG JENSEN純銀項鍊，4,500元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供
喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷手鍊，4,900元。圖／喬治傑生提供
官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷手鍊，4,900元。圖／喬治傑生提供

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