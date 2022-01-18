喬治傑生為戀人獻上愛心！ 超人氣雛菊系列官網限定販售

丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊（HEARTS of GEORG JENSEN），以18K黃金以及展現光影層次的純銀材質，採用「微型藝術結構」突破常規的不對襯弧形分割設計，結合精巧細膩的鏤空式造型，賦予愛心符號不同以往的全新姿態，流暢線條引領出媲美雕塑品般的藝術美感，鏤空的細節設計傳遞在愛的對等關係裡，予以對方信任的自由空間，以及保留愛自己的能力。

而品牌去年擴點進駐台北東區指標性百貨SOGO忠孝店，推出獨家限定販售DAISY雛菊系列珠寶，清新優雅的花卉設計甫一上市隨即掀起高人氣詢問熱潮，喬治傑生特於西洋情人節來臨之際，自1月18日起正式於喬治傑生官方網站販售全系列珠寶，包含大小尺寸項鍊、多款耳環、手鍊等。清新優雅的花形輪廓揉合琺瑯、貴金屬材質，是品牌為獻給小名同為 「DAISY」 的丹麥公主的誕生禮。即日起至2月14日止，於喬治傑生官方網站購物滿額，即贈精美禮物，數量有限，送完為主。 官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷耳環，6,800元。圖／喬治傑生提供 官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷手鍊，8,800元。圖／喬治傑生提供 喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供 2022 HEARTS OF GEORG JENSEN 18K黃金項鍊，26,500元。圖／喬治傑生提供 官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷耳鉤，8,100元。圖／喬治傑生提供 官網限定DAISY系列純銀鍍白k金白色搪瓷鍊墜，5,600元。圖／喬治傑生提供 2022 HEARTS OF GEORG JENSEN純銀項鍊，4,500元。圖／喬治傑生提供 喬治傑生為即將到來的西洋情人節推出2022年度全新喬治傑生之心項鍊。圖／喬治傑生提供 官網限定DAISY系列純銀鍍金白色搪瓷手鍊，4,900元。圖／喬治傑生提供