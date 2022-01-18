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福虎、鳳凰、貔貅開運迎春 PANDORA把神獸變可愛了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
PANDORA推出新春系列，以喜氣可愛的設計迎接春節。圖／PANDORA提供
PANDORA推出新春系列，以喜氣可愛的設計迎接春節。圖／PANDORA提供

虎年將至，Pandora推出富有吉祥寓意的新春系列，將傳說中的神話動物融入設計，搭配充滿喜慶的紅色與金色，推出虎年代表串飾、寓意財富的貔貅以及象徵重生的鳳凰。並自即日起至2月6日止，Pandora亦推出新春限定套組，方便為自己、朋友或家人獻上開運珠寶禮物，也為全新的一年招來更多祝福。同時自即日起至1月31日止，於Pandora當日單筆結帳金額滿2000元，即贈「虎年限定環保紅包袋」一份，送完為止。

在2022虎年登場的主角為開運福虎串飾，選用鍍14k玫瑰金材質形塑出立體的老虎樣貌，並以黑色琺瑯描繪出老虎身上的斑紋，額頭部位的斑紋還裝飾成中文「王」字樣，是可愛的小巧思。在東方神話中，象徵著高尚的美德、優雅、力量和繁榮的鳳凰，則是祥瑞鳳凰吊飾的靈感，以925銀材質勾勒出鳳凰展翅、尾羽靈動的樣貌，配上藍色琺瑯、粉色與紅色鋯石。財富貔貅串飾則以鍍14k金重現神話中的神獸，嘴裡銜著一枚硬幣，並運用紅、黑色琺瑯刻上「財」中文字樣，傳說配戴貔貅並時時觸摸它可為自己招來財富和好運。

貔貅皮繩串飾套組，原價5,360元，特惠價3,980元。圖／PANDORA提供
貔貅皮繩串飾套組，原價5,360元，特惠價3,980元。圖／PANDORA提供
鳳凰項鍊串飾套組，原價5,640元，特惠價4,980元。圖／PANDORA提供
鳳凰項鍊串飾套組，原價5,640元，特惠價4,980元。圖／PANDORA提供
開運福虎串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
開運福虎串飾，3,280元。圖／PANDORA提供
PANDORA推出新春系列，以鳳凰和貔貅等招財好運的設計迎接春節。圖／PANDORA提供
PANDORA推出新春系列，以鳳凰和貔貅等招財好運的設計迎接春節。圖／PANDORA提供
虎年限定環保紅包袋。圖／PANDORA提供
虎年限定環保紅包袋。圖／PANDORA提供
福虎皮繩串飾套組，原價5,760元，特惠價3,980元。圖／PANDORA提供
福虎皮繩串飾套組，原價5,760元，特惠價3,980元。圖／PANDORA提供
PANDORA推出新春系列，以喜氣可愛的設計迎接春節。圖／PANDORA提供
PANDORA推出新春系列，以喜氣可愛的設計迎接春節。圖／PANDORA提供
財富貔貅串飾，2,880元。圖／PANDORA提供
財富貔貅串飾，2,880元。圖／PANDORA提供

開運 紅包 珠寶

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