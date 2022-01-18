SOGO春節檔上看12%回饋 福袋加碼初一至初六天天可買

今年春節過年提早到來，加上又有9天假期，遠東SOGO百貨春節檔期自1月19日起至2月6日展開，檔期一路至初六，讓民眾採買時間更加充裕。針對春節採購、3C家電舊換新需求，台北店推出全館滿5千送4百；指定精品滿2萬送1,500；黃金、家電、3C、食品名店滿1萬送4百，同時攜手11大銀行、刷指定卡別最高享12%優惠。每年SOGO最搶手的商品福袋，今年台北店特別加碼，初一到初六天天都有福袋可買。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，當前局勢像是通膨、物價上漲、貨運塞港等問題對零售業來說仍有很多挑戰，面對Omicron疫情變化，零售業也是嚴陣以待。去年經過疫情三級衝擊，SOGO直至第四季才漸入佳境，周年慶業績做到113億超越原訂110億目標，去年全年業績達439億，今年全年目標為443億，雖然保守，但希望說到確實做到。為了鼓勵同仁追打第三劑疫苗，SOGO也推出了禮券獎勵。

黃晴雯認為，預期今年國境仍無法開放，消費力留在國內，疫情以來帶動的精品業績噴發，今年可望維持高檔。國際精品陣容完整的復興館，去年含稅業績達156億，大幅成長10.3%，首度站上台北單店百貨店王，復興館店長許淑賢指出，台灣貴客買氣超乎預期，今年國際精品到貨量持續追加，今年復興館全年業績上看160億，力拚蟬聯北部單店百貨第一，全台百貨業績第三大店。

SOGO台北店春節攜手11大銀行，最高享8%回饋，同時刷國泰世華CUBE卡再享4%回饋，等於最高可賺12%回饋。另針對振興五倍券推出10%回饋至4月底前持續進行中。忠孝、復興館也再針對App、指定樓面有加碼送等優惠。