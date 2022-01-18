鮮蝦魷魚河粉、越式烤肉飯！ 百年「飛機河粉」推5新菜

來自越南的「飛機河粉」，過去主打傳統、酸辣2種特色湯頭，搭配牛肉或雞肉等配料。此次飛機河粉以「蝦湯」為主軸，推出「鮮蝦魷魚河粉」，另外還有傳統豬肉河粉、酸辣豬肉河粉以及2款飯食，增添民眾用餐的選擇性。為慶祝新菜上市，購買指定餐點，還可加贈「鮮蝦魷魚河粉99元兌換券」，讓民眾輕鬆嘗鮮。

由豆府集團引進來台的「飛機河粉」，在越南當地已有百年歷史，此次在台一次推出5款新品。新登場的「鮮蝦魷魚河粉」以濃郁蝦湯襯底，搭配上3尾白蝦、彈牙魷魚作為主配料，讓民眾可以品嚐到濃郁的海味與滑順口感，每碗售價238元。至於同步新登場的「傳統豬肉河粉」、「酸辣豬肉河粉」則是以豬肉搭配上現有的2種湯頭，各有不同特色，每碗均為178元。

除了河粉外，飛機河粉也推出「越式油蔥雞腿飯」，選用舒肥雞腿搭配澆淋上油蔥醬，帶出入口的軟嫩與鮮香，每份178元。「越式烤肉飯」則是將豬梅花以棕梠糖、蜂蜜、蒜頭等多種辛香料醃製，再炙烤上桌，有著鹹甜交錯的滋味與淡淡焦香，每份178元。