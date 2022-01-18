快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鮮蝦魷魚河粉、越式烤肉飯！ 百年「飛機河粉」推5新菜

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
越式油蔥雞腿飯，178元。圖／豆府集團提供
越式油蔥雞腿飯，178元。圖／豆府集團提供

來自越南的「飛機河粉」，過去主打傳統、酸辣2種特色湯頭，搭配牛肉或雞肉等配料。此次飛機河粉以「蝦湯」為主軸，推出「鮮蝦魷魚河粉」，另外還有傳統豬肉河粉、酸辣豬肉河粉以及2款飯食，增添民眾用餐的選擇性。為慶祝新菜上市，購買指定餐點，還可加贈「鮮蝦魷魚河粉99元兌換券」，讓民眾輕鬆嘗鮮。

由豆府集團引進來台的「飛機河粉」，在越南當地已有百年歷史，此次在台一次推出5款新品。新登場的「鮮蝦魷魚河粉」以濃郁蝦湯襯底，搭配上3尾白蝦、彈牙魷魚作為主配料，讓民眾可以品嚐到濃郁的海味與滑順口感，每碗售價238元。至於同步新登場的「傳統豬肉河粉」、「酸辣豬肉河粉」則是以豬肉搭配上現有的2種湯頭，各有不同特色，每碗均為178元。

除了河粉外，飛機河粉也推出「越式油蔥雞腿飯」，選用舒肥雞腿搭配澆淋上油蔥醬，帶出入口的軟嫩與鮮香，每份178元。「越式烤肉飯」則是將豬梅花以棕梠糖、蜂蜜、蒜頭等多種辛香料醃製，再炙烤上桌，有著鹹甜交錯的滋味與淡淡焦香，每份178元。

為慶祝新品上市，飛機河粉全台8間門市自即日起推出優惠活動，凡於1月31日前消費5款新品主食之一，就可獲得「鮮蝦魷魚河粉優惠兌換券」，下次消費任一主食，就可以99元加購「鮮蝦魷魚河粉」1碗（原價238元），全台限800碗。

飛機河粉新推出「鮮蝦魷魚河粉」，每份238元。圖／豆府集團提供
飛機河粉新推出「鮮蝦魷魚河粉」，每份238元。圖／豆府集團提供
同步新登場的「傳統豬肉河粉」、「酸辣豬肉河粉」，均為178元。圖／豆府集團提供
同步新登場的「傳統豬肉河粉」、「酸辣豬肉河粉」，均為178元。圖／豆府集團提供

越南 烤肉

延伸閱讀

台東縣採購萊克多巴胺快速檢試劑 加強校園等肉品稽查

魷魚飯糰「好沙」？ 她求解取名原因 網曝：看下面

演員工會獎入圍揭曉 暮光女意外落馬 「魷魚」成續成焦點

北部50種「泰式吃到飽」545元起！太夯泰料理鮮蝦、海鮮任吃，1月還有免費香檳

相關新聞

福虎、鳳凰、貔貅開運迎春 PANDORA把神獸變可愛了

虎年將至，Pandora推出富有吉祥寓意的新春系列，將傳說中的神話動物融入設計，搭配充滿喜慶的紅色與金色，推出虎年代表串...

SOGO春節檔上看12%回饋 福袋加碼初一至初六天天可買

今年春節過年提早到來，加上又有9天假期，遠東SOGO百貨春節檔期自1月19日起至2月6日展開，檔期一路至初六，讓民眾採買...

鮮蝦魷魚河粉、越式烤肉飯！ 百年「飛機河粉」推5新菜

來自越南的「飛機河粉」，過去主打傳統、酸辣2種特色湯頭，搭配牛肉或雞肉等配料。此次飛機河粉以「蝦湯」為主軸，推出「鮮蝦魷...

隨身小包太時髦！ 萬寶龍新款紅與黑皮件打「包」情人心

即將來到的情人節，總讓有情人需要花上大把時間準備禮物。除了用一枚戒指套牢情人心意，也可試試用輕巧時髦的隨身皮件，打包他（...

跟上元宇宙時代 FENDI推出加密貨幣硬體錢包

社交網路發展進入元宇宙（Metaverse）時代，時尚品牌當然也積極投入這塊領域，跟上時代腳步。FENDI最近就與一體化...

法料愛上和牛！千成亭近江牛X Ephernité 超越過往和牛風味

說到日本和牛，你會聯想起什麼？燒肉？涮涮鍋？菲力？還是肋眼？「千成亭近江牛」台灣總代理苗林行，本次特別邀請自2018年起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。