隨身小包太時髦！ 萬寶龍新款紅與黑皮件打「包」情人心

即將來到的情人節，總讓有情人需要花上大把時間準備禮物。除了用一枚戒指套牢情人心意，也可試試用輕巧時髦的隨身皮件，打包他（她）的心。萬寶龍（Montblanc）推出全新大師傑作系列紅與黑（Meisterstück Selection Rouge & Noir）皮件，將對比鮮明的紅黑二色與虎皮壓紋注入細節，時髦、大膽而野性。

「紅與黑」的系列名稱來自萬寶龍前身Simplo Filler Pen Company，品牌曾在1906至1907年創立初期推出了Rouge et Noir書寫工具，以黑色硬橡膠搭配筆蓋頂端的搶眼紅色，對比鮮明而大膽。2022年的新款大師傑作系列紅與黑皮件則融入傳統中國生肖的虎年元素，將黑色皮件壓印上動感的虎皮紋路，同時細節再以鮮紅點綴、帶來色彩變化。