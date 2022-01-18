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隨身小包太時髦！ 萬寶龍新款紅與黑皮件打「包」情人心

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
今日新款大師傑作系列Rouge et Noir系列皮件，黑紅配色的靈感正源自品牌創立時的設計。圖/萬寶龍提供
今日新款大師傑作系列Rouge et Noir系列皮件，黑紅配色的靈感正源自品牌創立時的設計。圖/萬寶龍提供

即將來到的情人節，總讓有情人需要花上大把時間準備禮物。除了用一枚戒指套牢情人心意，也可試試用輕巧時髦的隨身皮件，打包他（她）的心。萬寶龍（Montblanc）推出全新大師傑作系列紅與黑（Meisterstück Selection Rouge & Noir）皮件，將對比鮮明的紅黑二色與虎皮壓紋注入細節，時髦、大膽而野性。

「紅與黑」的系列名稱來自萬寶龍前身Simplo Filler Pen Company，品牌曾在1906至1907年創立初期推出了Rouge et Noir書寫工具，以黑色硬橡膠搭配筆蓋頂端的搶眼紅色，對比鮮明而大膽。2022年的新款大師傑作系列紅與黑皮件則融入傳統中國生肖的虎年元素，將黑色皮件壓印上動感的虎皮紋路，同時細節再以鮮紅點綴、帶來色彩變化。

其中文件使用夾全粒面小牛皮、鉻鞣與數位印花設計，長寬約為30、20公分，除了裁切的斜角別出心裁，額外選購可接上皮質肩帶，將文件夾變身隨身小包、一物二用。長方形的迷你記者包則原本就附有紅色車邊手提帶與肩帶，寬12、長18公分的尺寸即便iphone 13 pro max都能輕巧收納。全系列並推出小型皮件如6卡式皮夾、鑰匙包及鑰匙扣，價格則由7,100元的鑰匙圈，至35,200元的大型信封包不等。至於要買哪一款送給有情人？看看他去年表現嘍！

萬寶龍大師傑作系列紅與黑胸包，35,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列紅與黑胸包，35,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列紅與黑信封包，NT$35,200元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列紅與黑信封包，NT$35,200元。圖 / 萬寶龍提供
Simplo Filler Pen Company在創立初期的Rouge et Noir書寫工具，色彩對比鮮明大膽。圖 / 萬寶龍提供
Simplo Filler Pen Company在創立初期的Rouge et Noir書寫工具，色彩對比鮮明大膽。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列紅與黑迷你記者包，33,000元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列紅與黑迷你記者包，33,000元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍推出新款大師傑作系列紅與黑皮件，將對比鮮明的紅黑二色與虎皮壓紋注入設計，優雅中暗藏野性。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍推出新款大師傑作系列紅與黑皮件，將對比鮮明的紅黑二色與虎皮壓紋注入設計，優雅中暗藏野性。圖 / 萬寶龍提供

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