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跟上元宇宙時代 FENDI推出加密貨幣硬體錢包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供

社交網路發展進入元宇宙（Metaverse）時代，時尚品牌當然也積極投入這塊領域，跟上時代腳步。FENDI最近就與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。

這次雙方合作，推出兩款加密貨幣硬體錢包，其中之一，FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。另一款則是把最新設計的FENDI O'Lock 形狀鏈條放大為立體膠囊形狀，帶有浮雕FF形狀外框和隱藏式鉸鏈抽屜，輕觸即可開關。兩款錢包都具備可穿戴性，只要用一個旋轉扣鉤就能連接到皮包或皮帶上，還附有帶有雙撥動裝置的調節式掛繩，調整繩子長度便能戴在脖子上或斜背，增添搭配的變化度。

在日前發表的2022秋冬男裝系列秀上，FENDI也搶先曝光了這系列的商品，佩掛在包款上小巧精緻，也能為整體造型增添高科技設計魅力。正式發售日訂在今年6月起，於Fendi.com官網販售。

FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供
FENDI最近與一體化數位資產管理解決方案平台LEDGER合作，透過時尚設計眼光，打造相關配件。圖／FENDI提供
FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI把品牌經典的人氣包款Baguette尺寸縮小，變身成拋光鋁質配飾，並飾有浮雕鉚釘和包扣細節，內裏有可以放置冷錢包LEDGER Nano X 的小袋子。圖／FENDI提供
FENDI把最新設計的FENDI O'Lock 形狀鏈條放大為立體膠囊形狀，帶有浮雕FF形狀外框和隱藏式鉸鏈抽屜，輕觸即可開關。圖／FENDI提供
FENDI把最新設計的FENDI O'Lock 形狀鏈條放大為立體膠囊形狀，帶有浮雕FF形狀外框和隱藏式鉸鏈抽屜，輕觸即可開關。圖／FENDI提供
FENDI把最新設計的FENDI O'Lock 形狀鏈條放大為立體膠囊形狀，帶有浮雕FF形狀外框和隱藏式鉸鏈抽屜，輕觸即可開關。圖／FENDI提供
FENDI把最新設計的FENDI O'Lock 形狀鏈條放大為立體膠囊形狀，帶有浮雕FF形狀外框和隱藏式鉸鏈抽屜，輕觸即可開關。圖／FENDI提供

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