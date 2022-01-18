法料愛上和牛！千成亭近江牛X Ephernité 超越過往和牛風味

說到日本和牛，你會聯想起什麼？燒肉？涮涮鍋？菲力？還是肋眼？「千成亭近江牛」台灣總代理苗林行，本次特別邀請自2018年起至今連續榮獲《台北台中米其林指南》餐盤推薦，並連續5年獲選法國外交部認可為《味覺法國Good France》台灣最佳現代法式料理餐廳之一的法緹Ephernité主廚黃詩文（Vanessa），以高雅繽紛的法國料理手法呈現，呈現日本最高等級和牛「千成亭近江牛」的美味應用。

「千成亭近江牛」的最大特色，在於以母牛特有豐美細膩的油花、軟嫩即化的肉質、優雅的香氣，展現了和牛獨特的細緻溫柔，各部位的應用各有千秋。

這次黃詩文主廚應用了牛臀心、菲力、紐約客、黃瓜條、翼板等部位，跳脫和牛一般油花豐厚的印象，結合台灣、法國等好素材，配搭她特有溫柔又洗鍊的料理手法，精彩演繹對「千成亭近江牛」的創意想像。

法緹Ephernité主廚黃詩文（中）。圖／苗林行提供。

日本滋賀縣琵琶湖畔坐擁四季分明的宜人氣候與融雪的純淨水源，這裡的近江牛已有400年歷史。在江戶時代，幕府曾全面禁止食用牛肉，但位於現今的滋賀縣彥根城，卻被特許生產近江牛來獻給將軍，可見近江牛的美味魅力。

「千成亭」就在滋賀縣得天獨厚的純淨自然環境下，以專業的技術、細膩的育肥，成就滋賀縣最驕傲的傳統美味近江牛。「千成亭」除以純淨、高規格的方式飼養之外，更只專研於呈現最頂級「和牛女王」——未經產近江雌牛。母牛因天生構造與活動較少，肉質較公牛更加柔軟細緻，而未經懷孕生產歷程的母牛，其霜降油脂的豐美與細緻，更將和牛的美味與香氣提升至前所未有的新層次，帶來不同以往的美食感受。

黃詩文表示，和牛一直都是她在料理上很喜歡的品項，但一般日本和牛在西餐上較難表現，油花豐沛較容易感到膩口，除在主餐上以排餐方式呈現外，其他菜式較難發揮。這次接到這個挑戰，她非常興奮；悉心運用了近江牛的各個部位，搭配上黃詩文獨道的演繹手法，從開胃小點、前菜到主餐，讓大家一一品嘗到和牛的繽紛風貌。

迷你酥皮燉牛肉派（前）、花生醬和牛肉脯泡芙（中）、法式和牛抹醬。圖／苗林行提供。

和牛料理餐會以迷你的經典法國料理為拉開序幕，開胃的三個小點「法式和牛抹醬、迷你酥皮燉牛肉派、花生醬和牛肉脯泡芙」，以燉煮、風乾、抹醬三種方式展現「千成亭近江牛」的不同應用。

黃瓜條生牛肉塔塔、法國奧塞嘉魚子醬、法國大衛赫夫甜生蠔。圖／苗林行提供。

前菜「黃瓜條生牛肉塔塔、法國奧塞嘉魚子醬、法國大衛赫夫甜生蠔」，選用較瘦的黃瓜條部位做成生牛肉塔塔，搭配上法國進口的魚子醬及生蠔，達到鮮味與甜味的極致加乘，並以醃漬過的燈籠果代替蛋黃，微微的酸甜感讓這道前菜達到風味上的完美平衡，令人驚艷萬分。

炙烤翼板肉、醋漬鯷魚、溫燉日本韭蔥、佩德羅希梅內斯酒醋。圖／苗林行提供。

前菜「炙烤翼板肉、醋漬鯷魚、溫燉日本韭蔥、佩德羅希梅內斯酒醋」，將西餐少用的翼板薄片經炙燒處理，油花豐美同時帶有Q彈口感，層疊上日本燉韭蔥與醋漬鯷魚，讓酸爽鯷魚與和牛油脂交融出渾然天成的油醋醬，清爽開胃。

鹽漬和牛胸腹培根、和牛油封蔬菜、和牛肉燥、Marcona去皮杏仁粒。圖／苗林行提供。

沙拉「鹽漬和牛胸腹培根、和牛油封蔬菜、和牛肉燥、Marcona去皮杏仁粒」，以煙燻風乾鹽漬中腹培根、三叉碎肉末、牛油油封與清炒蔬菜、蘋果酒醋醃漬甜菜根等素材共同聚集，牛油的香氣與蔬菜的清甜，搭配煙燻培根部位，令人胃口大開。

櫻花木煙燻菲力、加拿大龍蝦、蘭姆酒和牛澄清湯。圖／苗林行提供。

主菜之一「櫻花木煙燻菲力、加拿大龍蝦、蘭姆酒和牛澄清湯」，以經典法式澄清湯Consommé手法，經過三次的慢熬細篩，只留下和牛深厚精華、幾乎未見油脂的澄清湯，讓饕客在熱湯中品嘗煙燻過的菲力與彈牙龍蝦。為了降低油脂感，黃詩文特別將菲力煙燻過，同時也讓風味更深厚、有韻味，交織出彈性與柔軟的勻衡口感；吃的時候口齒中始終留有淡淡的煙燻香氣，曼妙無比。

鹽麴漬和牛臀肉心、義大利冬季黑松露、開心果。圖／苗林行提供。

主菜之二「鹽麴漬和牛臀肉心、義大利冬季黑松露、開心果」，先以黑松露薄片鋪上牛臀心，進爐慢烤後捲起，上頭再撒上磨碎開心果粒，宛如京都抹茶巧克力捲般地精緻出場。

黃詩文所選用的部位為「牛臀心」，因油脂較少，一般餐廳較少直接以排餐方式呈現；但經過她的細膩處理，卻能以「牛臀心」帶來軟嫩，風味細緻的牛排捲，讓黑松露的高雅香氣與牛臀心的軟嫩肉質交織，打造出相當具層次的美妙口感。

Sicoly黑莓及紅醋栗、青檸乳酪凍糕、大湖草莓。圖／苗林行提供。

甜點「Sicoly黑莓及紅醋栗、青檸乳酪凍糕、大湖草莓」以清爽的新鮮草莓搭上Sicoly的黑莓及紅醋栗，莓果的酸甜口感搭上輕檸 cheese semi-freddo，最後罩上如同琉璃藝品一般的糖罩，如同小時候品嘗的糖葫蘆般，不僅趣味，也為本日的和牛餐會畫上完美句點。

Sicoly西西里檸檬塔、Opera巧克力馬卡龍、布列塔尼奶油小酥餅。圖／苗林行提供。

最後的佐茶小點，以經典的法國甜點做收尾。布列塔尼奶油小酥餅，奶香襲人；以Sicoly檸檬果泥製作的清爽檸檬塔，酸甜夠味；經典的馬卡龍夾上來自多明尼加單一產區的歌劇巧克力，帶來微微果酸香氣馬卡龍與巧克力的完美搭配。