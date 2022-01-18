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瓷器、水晶破損免費換新品！ 旺代祭最強服務、宣布凍漲

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
日本皇室瓷器Noritake 鳳彩鎏花系列。圖／旺代提供
日本皇室瓷器Noritake 鳳彩鎏花系列。圖／旺代提供

許多人喜愛購買瓷器、水晶，但因為易碎，很容易產生破損，而居家精品的旺代企業，針對旗下的百年品牌日本皇室瓷器Noritake、德國巴伐利亞水晶Nachtmann，推出台灣獨家的售後服務「破換新 旺代賠」，並宣布在母親節前，所有商品不漲價

旺代為了推出破換新服務，與兩大品牌原廠溝通多次，才讓Noritake、Nachtmann同意此限定服務，只要是在2020年1月1日至2023年12月31日期間，購買活動指定款品項，將含有品牌Logo的破損商品提供給全台旺代百貨專櫃，可免費更換1次，包括50個商品系列，包括Noritake芎頂虹光、鳳彩鎏花、Nachtmann康莊大道花瓶都能換。

另外目前全球面臨通貨膨脹，物價上漲的危機，旺代共代理9大國際家居精品，雖然原廠商品平均已經調漲10～25%，但旺代企業執行長王獻德表示，在今年母親節前，所有商品都不漲價，成本由公司吸收，讓出席活動的時尚專家李明川，也大呼旺代很佛心。

德國巴伐利亞水晶Nachtmann破換新售後服務，花瓶缽盤都在服務範圍之內。圖／旺代提供
德國巴伐利亞水晶Nachtmann破換新售後服務，花瓶缽盤都在服務範圍之內。圖／旺代提供
模特兒穿著女僕裝，俏皮展示Noritake芎頂虹光咖啡杯。圖／旺代提供
模特兒穿著女僕裝，俏皮展示Noritake芎頂虹光咖啡杯。圖／旺代提供
時尚教授李明川（左）王獻德執行長（右）出席品牌破換新活動。圖／旺代提供
時尚教授李明川（左）王獻德執行長（右）出席品牌破換新活動。圖／旺代提供

品牌 日本皇室 漲價

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