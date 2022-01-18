瓷器、水晶破損免費換新品！ 旺代祭最強服務、宣布凍漲

許多人喜愛購買瓷器、水晶，但因為易碎，很容易產生破損，而居家精品的旺代企業，針對旗下的百年品牌日本皇室瓷器Noritake、德國巴伐利亞水晶Nachtmann，推出台灣獨家的售後服務「破換新 旺代賠」，並宣布在母親節前，所有商品不漲價。

旺代為了推出破換新服務，與兩大品牌原廠溝通多次，才讓Noritake、Nachtmann同意此限定服務，只要是在2020年1月1日至2023年12月31日期間，購買活動指定款品項，將含有品牌Logo的破損商品提供給全台旺代百貨專櫃，可免費更換1次，包括50個商品系列，包括Noritake芎頂虹光、鳳彩鎏花、Nachtmann康莊大道花瓶都能換。