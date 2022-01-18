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永續鹿皮加持ORIS Big Crown聯名表款 柔韌而美麗

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
表款將有蔥鬱綠、冰川藍與岩石灰三種面盤顏色，並以復古的漸層設計呈現。圖 / ORIS提供
表款將有蔥鬱綠、冰川藍與岩石灰三種面盤顏色，並以復古的漸層設計呈現。圖 / ORIS提供

人類如何與環境共好？減少資源浪費絕對是全世界的共同議題。瑞士鐘表品牌ORIS宣布與鹿皮製造商Cervo Volante合作，採用來自瑞士的永續鹿皮打造表帶，推出Big Crown系列Cervo Volante聯名表款，並成為品牌口號Change for the Better任務的最新篇章。

為了宏觀平衡山林與生態平衡，每年在瑞士約有15,000頭赤鹿（Cervus elaphus）在合法、嚴格限制的前提下被捕獵。生物科技工程師Kadri Vunder Fontana與環境保護及野生動物棲地管理的生物學家Conny Thiel-Egenter兩人成立的Cervo Volante，則選擇將合法狩獵所產生的鹿皮，以低汙染工法、未使用化學產品和肥料，並與瑞士僅存的唯二鞣製廠以非動物性鞣製工法，打造了各種皮革製品。

而本次新款Big Crown 指針式日曆表款正是使用Cervo Volante的鹿皮表帶，並具有美麗、堅韌的特點，同時旅行用的表袋和卡片夾也使用相同的物料。38毫米的精鋼表殼搭配具備停秒裝置的自動上鍊機芯，並具備指針式日期顯示功能。蔥鬱綠、冰川藍與岩石灰三種不同顏色，以漸層的手法呈現於面盤，像是將自然景緻與時間巧妙合一。表款訂價60,000元，並將採常規、而非限量生產，象徵ORIS「Change for the Better」的口號，將持續進行，與山林、萬物共好、生生不息。

ORIS Big Crown X Cervo Volante聯名腕表，表款再附有Cervo Volante鹿皮製成的表袋和卡片夾，可隨身收納，套組訂價60,000元。圖 / ORIS提供
ORIS Big Crown X Cervo Volante聯名腕表，表款再附有Cervo Volante鹿皮製成的表袋和卡片夾，可隨身收納，套組訂價60,000元。圖 / ORIS提供
Cervo Volante的皮革擁有天然的刮痕、磨損、縫線和凸起，完整呈現天然的生動紋理。圖 / ORIS提供
Cervo Volante的皮革擁有天然的刮痕、磨損、縫線和凸起，完整呈現天然的生動紋理。圖 / ORIS提供
Cervo Volante強調品牌使用的皮革不涉及養育動物、沒有工廠化畜牧、對氣候無影響，同時為100%植鞣皮、不含鉻和合成預鞣劑。圖 / ORIS提供
Cervo Volante強調品牌使用的皮革不涉及養育動物、沒有工廠化畜牧、對氣候無影響，同時為100%植鞣皮、不含鉻和合成預鞣劑。圖 / ORIS提供
指針式的日曆顯示功能，直觀且讀取便利。圖 / ORIS提供
指針式的日曆顯示功能，直觀且讀取便利。圖 / ORIS提供

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