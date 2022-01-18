永續鹿皮加持ORIS Big Crown聯名表款 柔韌而美麗

人類如何與環境共好？減少資源浪費絕對是全世界的共同議題。瑞士鐘表品牌ORIS宣布與鹿皮製造商Cervo Volante合作，採用來自瑞士的永續鹿皮打造表帶，推出Big Crown系列Cervo Volante聯名表款，並成為品牌口號Change for the Better任務的最新篇章。

為了宏觀平衡山林與生態平衡，每年在瑞士約有15,000頭赤鹿（Cervus elaphus）在合法、嚴格限制的前提下被捕獵。生物科技工程師Kadri Vunder Fontana與環境保護及野生動物棲地管理的生物學家Conny Thiel-Egenter兩人成立的Cervo Volante，則選擇將合法狩獵所產生的鹿皮，以低汙染工法、未使用化學產品和肥料，並與瑞士僅存的唯二鞣製廠以非動物性鞣製工法，打造了各種皮革製品。