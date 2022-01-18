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天母「星乃珈琲店」來了！首6日點飲品送招牌舒芙蕾

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
星乃珈琲店推出草莓舒芙蕾熱蛋糕季節限量商品。圖／新光三越提供
星乃珈琲店推出草莓舒芙蕾熱蛋糕季節限量商品。圖／新光三越提供

日本掀起窯烤舒芙蕾熱蛋糕熱潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，繼新光三越台北南西店、信義A8店後，台灣三號店今天在新光三越台北天母店一館2樓開募，讓天母居民可以就近品嚐，店內古典皮沙發、水晶吊燈等古典懷舊設計與傢俱、餐具皆從日本空運來台，在無法到日本旅遊時，可透過日本原裝重溫日式咖啡廳的美好時光。

「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」人氣第一的窯烤舒芙蕾熱蛋糕，除了水、牛奶無法與日本同步外，其他原料皆是日本的獨家配方，日本九州熊本珍珠麵粉、丹麥100%純天然奶油及法國鮮奶油調製而成，主打手工現點現做。除了招牌原味，目前也推出「草莓舒芙蕾熱蛋糕」季節限量商品，除了甜點咖啡，星乃珈琲店也有歐姆牛肉咖哩、星乃義大利麵等鹹食選擇，鹹食甜點咖啡可同時品嚐。

慶祝開幕，1月20日至1月25首六日推出前25組現場客人，點飲品即送招牌「窯烤舒芙蕾熱蛋糕(S)」一份(以桌計算)。1月26日至2月6日來店消費單日滿888元(不含服務費)送日本進口「星乃精選濾掛咖啡」一份。

星乃珈琲店HOSHINO COFFEE進駐新光三越台北天母店一館2樓正式開幕。圖／新光三越提供
星乃珈琲店HOSHINO COFFEE進駐新光三越台北天母店一館2樓正式開幕。圖／新光三越提供

日本 咖啡廳

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