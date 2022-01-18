天母「星乃珈琲店」來了！首6日點飲品送招牌舒芙蕾

在日本掀起窯烤舒芙蕾熱蛋糕熱潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，繼新光三越台北南西店、信義A8店後，台灣三號店今天在新光三越台北天母店一館2樓開募，讓天母居民可以就近品嚐，店內古典皮沙發、水晶吊燈等古典懷舊設計與傢俱、餐具皆從日本空運來台，在無法到日本旅遊時，可透過日本原裝重溫日式咖啡廳的美好時光。

「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」人氣第一的窯烤舒芙蕾熱蛋糕，除了水、牛奶無法與日本同步外，其他原料皆是日本的獨家配方，日本九州熊本珍珠麵粉、丹麥100%純天然奶油及法國鮮奶油調製而成，主打手工現點現做。除了招牌原味，目前也推出「草莓舒芙蕾熱蛋糕」季節限量商品，除了甜點咖啡，星乃珈琲店也有歐姆牛肉咖哩、星乃義大利麵等鹹食選擇，鹹食甜點咖啡可同時品嚐。