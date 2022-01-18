美戰迷瘋狂了！VIVEPORT即起獨家上架《美少女戰士Eternal》VR體驗

風靡全球的「美少女戰士」即將在月底迎來30周年紀念日，特別推出《劇場版 美少女戰士Sailor Moon Eternal》公開記念特別VR影片《VR DREAM・FLIGHT》。HTC旗下VR內容訂閱服務平台VIVEPORT此次成為《VR DREAM・FLIGHT》的全球唯一授權平台，即日起正式上架，VIVEPORT Infinity訂閱會員將可搶先體驗，4月19日起則開放給所有VIVEPORT會員，至8月29日前期間限定於平台推出，支援使用HTC VIVE最新推出的超輕量沉浸式VR眼鏡VIVE Flow觀看，以及所有主要品牌的PC VR裝置及VR一體機，為全球美戰迷帶來既夢幻又真實的VR沉浸體驗。

《VR DREAM・FLIGHT》由日本東映動畫和Gugenka共同製作，在虛擬實境中完美重現《劇場版 美少女戰士Sailor Moon Eternal》中的世界和經典場景。玩家在家戴上VR裝置即可立刻置身動漫中的各式夢幻場景中，體驗劇場版中令人印象深刻的各種名場面，並與小小兔和天馬在如夢似幻的東京夜色中翱翔天際，看東京鐵塔在腳下逐漸遠去，體會在VR世界中才有的漂浮感和沈浸感。此外，還有超級水手月亮和超級水手小月亮在眼前變身，以及合體施展「月亮華麗冥想」的經典場景，為玩家帶來彷彿身歷其境的真實體驗。 玩家只要戴上VR裝置即可立刻置身動漫中的各式夢幻場景中。體圖／HTC提供