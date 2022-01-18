艾兒芬妮又辣又帥 Lisa、Rose也愛這波性感西裝風！

好萊塢童星出身的艾兒芬妮，最近穿衣尺度越來越大，繼之前在時尚雜誌頒獎典禮中穿上超裸露的禮服之後，最近她又換上帥氣的西裝造型，但內裡非常火辣，性感優雅的模樣魅力十足！

英國時尚品牌Stella McCartney最近在官方IG發出一張艾兒芬妮的照片，她穿上品牌春夏系列的可回收材質粉色西裝，很有春天的甜美氣息。而內裡搭配的蕾絲內衣超性感，又帶著精緻細膩的工藝質感，混搭帥氣的西裝，又帥又辣。