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艾兒芬妮又辣又帥 Lisa、Rose也愛這波性感西裝風！
好萊塢童星出身的艾兒芬妮，最近穿衣尺度越來越大，繼之前在時尚雜誌頒獎典禮中穿上超裸露的禮服之後，最近她又換上帥氣的西裝造型，但內裡非常火辣，性感優雅的模樣魅力十足！
英國時尚品牌Stella McCartney最近在官方IG發出一張艾兒芬妮的照片，她穿上品牌春夏系列的可回收材質粉色西裝，很有春天的甜美氣息。而內裡搭配的蕾絲內衣超性感，又帶著精緻細膩的工藝質感，混搭帥氣的西裝，又帥又辣。
以往西裝內裡搭配小可愛或內衣的穿搭法大多會出現在晚宴或影視相關紅毯，但近期這波「帥辣」風潮備受女星喜愛，私服也都是這樣穿，偏好用正裝感的西裝、大衣搭配露腰上衣或是鏤空剪裁的單品。像是BLACKPINK的Rose和Lisa、《魷魚遊戲》女星鄭浩妍等，都曾示範過類似風格的穿搭。今年春夏，不妨也大膽試試看這種風格吧！
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