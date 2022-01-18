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全台首間「迪士尼童鞋旗艦店」進駐蝦皮購物 限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全台首間「迪士尼童鞋旗艦店」即日起正式進駐蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供
全台首間「迪士尼童鞋旗艦店」即日起正式進駐蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供

新年想要幫小朋友添購可愛又吸睛的新鞋，網購更方便！全台首間專屬台灣孩童的「迪士尼童鞋旗艦店」即日起於蝦皮商城上線，繼母嬰用品、文具之後，蝦皮購物獨家與迪士尼合作推動全台第3家迪士尼品類旗艦店，將攜手台灣匠人工藝，提供在地化、客製化的童鞋產品與服務。歡慶「迪士尼童鞋旗艦店」開幕，將首度曝光魔法師學徒米奇蝦皮獨賣款、迪士尼全系列眾多鞋款，蝦皮購物還獨家祭出全球限量18雙客製化童鞋，即日起至1月23日開幕期間下單就有機會參加抽獎。

蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」提供全品牌體驗，不只有迪士尼授權IP商品，還有旗下皮克斯、漫威、星際大戰等全系列正版授權IP商品，並偕手台灣職人共同研發，打造專屬台灣人腳型的楦頭與鞋型。

歡慶「迪士尼童鞋旗艦店」開幕，蝦皮購物祭出3大優惠，即日起至1月23日開幕慶期間消費滿499元折50元、滿888元折100元，2月14日前還有消費滿1,500元現折250元的限量優惠券；活動期間下單就送可愛值滿分的經典款鞋墊，消費滿額999元再送迪士尼獨家款環保購物袋；此外，開幕慶期間下單就享超萌迪士尼限定包裝。

迪士尼攜手台灣職人打造全系列MIT鞋款，從休閒鞋、涼鞋等各式鞋款通通有，「迪士尼造型魔鬼氈休閒鞋」開幕優惠價690元，「蜘蛛人立體洞洞防水涼鞋」特價449元；另外還有「冰雪奇緣心鑽蝴蝶結造型娃娃鞋」、「星際大戰異材質拼接魔鬼氈休閒鞋」，以及大人小孩都可穿的「迪士尼親子不對稱造型防水拖鞋」。「迪士尼童鞋旗艦店」還將開放販售蝦皮購物獨賣限定款式「迪士尼幻想曲魔鬼氈休閒鞋」，開幕狂歡價690元。

蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出蜘蛛人立體造型輕量洞洞休閒鞋（紅色），即日起至1月23日優惠價449元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出蜘蛛人立體造型輕量洞洞休閒鞋（紅色），即日起至1月23日優惠價449元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出迪士尼幻想曲魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出迪士尼幻想曲魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出米妮造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出米妮造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
歡慶蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」開幕，即日起至1月23日消費滿額再送迪士尼獨家款環保購物袋。圖／蝦皮購物提供
歡慶蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」開幕，即日起至1月23日消費滿額再送迪士尼獨家款環保購物袋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」全系列鞋款限量開賣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」全系列鞋款限量開賣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出麥坤造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出麥坤造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」由迪士尼攜手台灣職人打造獨賣商品，即日起至1月23日開幕慶下單就抽全球限量18雙客製化童鞋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」由迪士尼攜手台灣職人打造獨賣商品，即日起至1月23日開幕慶下單就抽全球限量18雙客製化童鞋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出維尼造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「迪士尼童鞋旗艦店」推出維尼造型魔鬼氈休閒鞋，即日起至1月23日優惠價690元。圖／蝦皮購物提供

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