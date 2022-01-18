7-ELEVEN獨創便利快超市「OPEN NOW」！限時7折優惠

瞄準輕自煮料理需求，7-ELEVEN架構全新便利快超市商業模式，領先同業獨創「OPEN NOW」將門市串接外送服務以拓展生鮮雜貨商機，以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」等3大策略，提供消費者小包裝生鮮、簡速烹調、即時即煮等輕料理需求。

根據7-ELEVEN觀察，現代小家庭、個人偏好購買小份量冷凍魚肉生鮮，以簡單料理的方式在家輕自煮， 7-ELEVEN聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，2020年擴大「嚴選鮮物素材」專區並與「安永鮮物」合作，增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，同時積極與「台塑蔬菜」結盟推動生鮮蔬菜專區，門市已達900家以上。去年起透過「i預購」銷售有機蔬果箱、生鮮懶人包、生鮮鍋物組、氣炸鍋美食等簡易調理生鮮食品，打造全新的生鮮銷售模式，今年更發展全新便利快超市「OPEN NOW」，滿足消費者每日就近採買、假日計畫採購等多元需求。

7-ELEVEN便利快超市「OPEN NOW」首家概念店位於台北市最大行政區士林、鄰近社子島的「集鑫門市」，為擴大設置冷凍與生鮮結構專區，採「前店後倉」設計實體店鋪，從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備都較一般門市擴增4倍，商品選擇超過3,000款，更提供「5公里內24小時雙外送平台服務」、「即興入店就近買」兩種消費情境，隨時隨地都可採買冷凍生鮮、蔬菜水果、日用品，未來將持續依商圈需求優化、擴散服務到其他門市，搶攻線上線下生鮮雜貨超市商機。

歡慶7-ELEVEN便利快超市「OPEN NOW」服務上線，即日起至1月23日於foodomo選購7-ELEVEN「集鑫門市」指定冷凍與生鮮蔬果商品不限金額筆筆免運，輸入指定優惠碼「生鮮買7來」再享7折優惠；1月31日前選擇Uber Eat購買7-ELEVEN「集鑫門市」指定冷凍與生鮮蔬果商品，輸入指定優惠碼「採買虎過年」滿250元享75折，單筆訂單滿400元就可折抵100元。