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bb.q「辣味燒肉風味炸雞」登場！松山店開幕 限時9折
迎接新年到來，來自韓國的連鎖炸雞「bb.q CHICKEN」自1月22日起，首度推出新口味「辣味燒肉風味炸雞」，以及「虎虎雞祥餐」，讓民眾可以嘗得到燒肉醬汁與炸雞混搭的多重滋味，消費滿額還可獲得刮刮卡，有機會享受到餐點優惠。另外bb.q CHICKEN也將於1月22日開設「松山店」，試營運期間還可享外帶9折的優惠。
此次新推出的「辣味燒肉風味炸雞」，bb.q CHICKEN以獨家韓式燒肉醬料包裹經典黃金炸雞，同時擁有香鹹帶辣的滋味與酥脆口感，搭配啤酒或汽水都對味，全雞每份589元、半半炸雞每份569元、雙味全雞每份638元，另外還有去骨炸雞、雞翅等選擇。
針對新春所推出的「虎虎雞祥餐」，則是內含雙味全雞、去骨炸雞各1份，還有馬西搜唷起司球、炸物4選1、汽水2罐，每套原價1,323元，優惠價1,268元，內用外帶均有供應。除此之外，1月22日至2月15日期間，凡單筆消費滿千元，即可獲得呱呱卡，有機會抽中披薩半價、馬西搜唷起司球等優惠。
隨著進入台灣第3年，bb.q CHICKEN在雙北、桃園、台中累積已有13間門市。1月22日時將再於台北信義區開設第14間門市「松山店」，提供外帶與外送服務。1月20日、21日的試營運期間，可享外帶自取9折的折扣；2月19日前成為會員，還可獲得「炸年糕兌換券」1份（價值88元）。
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