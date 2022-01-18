聽新聞
test
0:00 / 0:00
守備範圍解鎖！OMEGA加入衛星清理任務 2025再登太空
資訊爆炸的時代，當所有事物都在擴張，更顯得減法與純粹的可貴。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）腕表曾在1965年獲NASA載人太空任務使用時計的認證，而這段歷史即將再添嶄新篇章。品牌宣佈將和ClearSpace合作，支持從太空移除危險垃圾，為人類也為地球，還原一片乾淨的純粹視野。
根據ClearSpace統計，目前共有3,400個活動中的衛星正於軌道上執行運動，但同時也有超過5,000個以上非功能性的物體正在太空軌道、並以每年74個以上的速度增加。基於品牌的開創性精神，歐米茄與ClearSpace合作，持續進行不受控太空衛星捕捉與移除任務，而這將是太空垃圾移除服務長期計畫的第一階段。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann針對這項合作表示，對於在太空探索與地球保育有著光榮歷史的OMEGA來說，這將是合理的下一步，他並形容ClearSpace行動將是「自阿波羅太空任務後，最重要、最鼓舞人心與最令人期待的計畫之一。」
過往歐米茄已經積極參與各項陸地與海洋專案，包含「Time for the Planet」行動涵蓋的數個合作保育計畫，以及「五大洋深潛探險」（5 Deeps Expedition）的海床探索參與。事實上，展現速度與勇氣已不再是人類對天空的唯一想望，透過對太空垃圾移除的積極參與，歐米茄不僅展現普世的共好價值觀，更將眼光持續投向太空、無遠弗屆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言