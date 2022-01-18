守備範圍解鎖！OMEGA加入衛星清理任務 2025再登太空

資訊爆炸的時代，當所有事物都在擴張，更顯得減法與純粹的可貴。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）腕表曾在1965年獲NASA載人太空任務使用時計的認證，而這段歷史即將再添嶄新篇章。品牌宣佈將和ClearSpace合作，支持從太空移除危險垃圾，為人類也為地球，還原一片乾淨的純粹視野。

根據ClearSpace統計，目前共有3,400個活動中的衛星正於軌道上執行運動，但同時也有超過5,000個以上非功能性的物體正在太空軌道、並以每年74個以上的速度增加。基於品牌的開創性精神，歐米茄與ClearSpace合作，持續進行不受控太空衛星捕捉與移除任務，而這將是太空垃圾移除服務長期計畫的第一階段。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann針對這項合作表示，對於在太空探索與地球保育有著光榮歷史的OMEGA來說，這將是合理的下一步，他並形容ClearSpace行動將是「自阿波羅太空任務後，最重要、最鼓舞人心與最令人期待的計畫之一。」