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守備範圍解鎖！OMEGA加入衛星清理任務 2025再登太空

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ClearSpace一號衛星的運作示意圖，將透過四爪機械手臂，抓取並移除太空中的垃圾。圖 / OMEGA提供
ClearSpace一號衛星的運作示意圖，將透過四爪機械手臂，抓取並移除太空中的垃圾。圖 / OMEGA提供

資訊爆炸的時代，當所有事物都在擴張，更顯得減法與純粹的可貴。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）腕表曾在1965年獲NASA載人太空任務使用時計的認證，而這段歷史即將再添嶄新篇章。品牌宣佈將和ClearSpace合作，支持從太空移除危險垃圾，為人類也為地球，還原一片乾淨的純粹視野。

根據ClearSpace統計，目前共有3,400個活動中的衛星正於軌道上執行運動，但同時也有超過5,000個以上非功能性的物體正在太空軌道、並以每年74個以上的速度增加。基於品牌的開創性精神，歐米茄與ClearSpace合作，持續進行不受控太空衛星捕捉與移除任務，而這將是太空垃圾移除服務長期計畫的第一階段。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann針對這項合作表示，對於在太空探索與地球保育有著光榮歷史的OMEGA來說，這將是合理的下一步，他並形容ClearSpace行動將是「自阿波羅太空任務後，最重要、最鼓舞人心與最令人期待的計畫之一。」

過往歐米茄已經積極參與各項陸地與海洋專案，包含「Time for the Planet」行動涵蓋的數個合作保育計畫，以及「五大洋深潛探險」（5 Deeps Expedition）的海床探索參與。事實上，展現速度與勇氣已不再是人類對天空的唯一想望，透過對太空垃圾移除的積極參與，歐米茄不僅展現普世的共好價值觀，更將眼光持續投向太空、無遠弗屆。

由左至右，分別為OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann，瑞士太空人暨Swatch集團理事會成員Claude Nicollier教授，以及ClearSpace執行長Luc Piguet，在OMEGA博物館前一同留影。圖 / OMEGA提供
由左至右，分別為OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann，瑞士太空人暨Swatch集團理事會成員Claude Nicollier教授，以及ClearSpace執行長Luc Piguet，在OMEGA博物館前一同留影。圖 / OMEGA提供
OMEGA 2022年首次推出的新品即為超霸321機芯腕表，並搭配品牌獨家18K Canopus金，展現對未來、太空的遠眺，訂價265萬元。圖 / OMEGA提供
OMEGA 2022年首次推出的新品即為超霸321機芯腕表，並搭配品牌獨家18K Canopus金，展現對未來、太空的遠眺，訂價265萬元。圖 / OMEGA提供
ClearSpace一號衛星除了將有參與的9國國旗，預計並將具在機械手臂上有著鮮明的OMEGA字樣。圖 / OMEGA提供
ClearSpace一號衛星除了將有參與的9國國旗，預計並將具在機械手臂上有著鮮明的OMEGA字樣。圖 / OMEGA提供

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