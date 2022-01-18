只有台灣買得到！潮流大廠獨厚在地消費者

不管是與在地文化連結，還是推出限定款，都是流行品牌緊抓消費者的策略之一。所以像是LEVI'S或是A Bathing Ape跨國公司，願意為台灣量身打造限定款，就顯得少見，更能滿足粉絲追求「獨特商品」的期待。

像是LEVI'S就找來了正在轉型的選貨名店plain-me合作，藉由他們的觀點，重新詮釋經典RED系列，當然只有台灣才買得到，堪稱是世界獨家款。對於「牛迷（牛仔褲迷）」而言，RED系列有著劃時代的意義，屢屢推出復刻款立即都成為市場上搶手貨，說明了它的獨特地位。而此次，LEVI'S以「REDefine 經典變奏！」為概念和plain-me攜手，透過手刷漆線條強化褲款的運動感，還特別調整褲款的長度，並在系列外套裡新增背帶等方式，重新定義RED特色。