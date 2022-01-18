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只有台灣買得到！潮流大廠獨厚在地消費者
不管是與在地文化連結，還是推出限定款，都是流行品牌緊抓消費者的策略之一。所以像是LEVI'S或是A Bathing Ape跨國公司，願意為台灣量身打造限定款，就顯得少見，更能滿足粉絲追求「獨特商品」的期待。
像是LEVI'S就找來了正在轉型的選貨名店plain-me合作，藉由他們的觀點，重新詮釋經典RED系列，當然只有台灣才買得到，堪稱是世界獨家款。對於「牛迷（牛仔褲迷）」而言，RED系列有著劃時代的意義，屢屢推出復刻款立即都成為市場上搶手貨，說明了它的獨特地位。而此次，LEVI'S以「REDefine 經典變奏！」為概念和plain-me攜手，透過手刷漆線條強化褲款的運動感，還特別調整褲款的長度，並在系列外套裡新增背帶等方式，重新定義RED特色。
而A Bathing Ape（簡稱Bapa）則是慶祝品牌來台15周年，推出紀念限定款商品。除了有獨家的城市迷彩外， 更將BAPE經典元素「老虎」帶入，呼應農曆新年到來。值得一提的是，這次特別提供以往從未有過的BAPE STA周年紀念鞋款，也僅在台灣發售，鞋款上有著台北特有的紫色城市迷彩，並標註上「15」字樣，代表著BAPE STORE ®TAIPEI門市陪伴著所有粉絲們度過的時間。其他獨有的紀念款還包括了經典鯊魚圖騰連帽上衣、T恤和短褲，都帶有上述的設計，別具收藏意義。
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