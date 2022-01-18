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標錯價佛心加碼！奇彗生技再推刮刮樂 最大獎抽gogoro
歲末年終除了搶買各式福袋商品試手氣，還有許多品牌都趁年前舉辦抽獎活動，讓民眾購物之餘還可拼運氣為年終加碼。日前舉辦抽獎活動的奇彗生技，因總價值20萬元獎品標成250萬元，超佛心順勢加碼230萬元造成迴響後，即日起至1月28日續推抽獎活動，購買優惠組合就送刮刮樂及抽獎券，最大獎將送出價值13萬元的gogoro電動機車乙台。
看準現代人追求飲食與養生的趨勢，奇彗生技旗下產品相當跨界，吃的、用的都有，包括面膜、膠原蛋白、牛肉麵冷凍包等，從產品發想、研發、測試，均由年輕團隊與國內營養師共同嚴格把關。此次抽獎活動只要於官網（https://www.chihuei.com/）購買指定商品組合，即可獲限量刮刮卡乙張，即刮即有機會將奇彗生技產品帶回家，存根還可參加抽獎，大獎包括gogoro電動機車、Devialet Phantom II藍牙無線揚聲器、iPhone 13 Pro等，還有現金獎。
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