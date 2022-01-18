韓國熱銷即撕即飲石榴汁 檢出糖精銷毀三千多公斤

近來主打養生美容的韓國即撕即飲果汁正夯，但衛福部食藥署今天公布邊境不合格名單中，赫然發現常見的「DDAKJOA韓國膠原蛋白石榴汁」（딱! 좋아！）檢出不可使用的甜味劑糖精，全數1120箱、3920公斤全數遭退運、銷毀。

食藥署今天公布邊境不合格產品名單，共有11項不合格，包括自中國大陸進口的猴頭菇、日本進口的草莓、活扇貝以及美國進口的鮮橙等因農藥殘留含量和重金屬不符規定而上榜。

其中，彩邑貿易有限公司自韓國進口的「DDAKJOA韓國膠原蛋白石榴汁」檢出每公斤含甜味劑糖精0.02克，製造廠或出口廠為HWANGTO FARM。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，糖精在大白鼠實驗中發現，過量食用可能導致膀胱癌，雖然無法證明對人體有危害，但仍針對糖精僅行規範。

目前糖精屬於正面表列的食品添加物，僅能用於六大類產品，包括瓜子蜜餞、碳酸飲料、代糖錠劑粉末、特殊營養食品、膠囊錠狀食品以及如發泡錠的液態膳食補充品。

陳慶裕表示，這次查獲的膠原蛋白石榴汁是食品一般食品而非特殊營養品，且不屬於碳酸飲料，因此依照規定不可使用。全數1120箱、3920公斤全數退運、銷毀。

而過年將至，正是民眾搶辦年貨的時候。但食藥署這次也查獲兩件中國大陸進口的猴頭菇農藥殘留不合格。包括佶芳興企業社進口的「稻草人猴頭菇」檢出殘留農藥克美素0.36ppm、群院貿易有限公司進口的猴頭菇檢出殘留農藥克美素0.69ppm；分別退運、銷毀6400和1946公斤。

另外，日本草莓也驗出兩件農藥殘留不合格，包括梅村水菓有限公司自奈良進口的MEIKO鮮草莓1.8公斤，以及鮮采實業有限公司自熊本進口的鮮草莓75公斤，分別驗出農藥賽安勃0.05ppm和派滅淨1.2ppm；全數遭退運、銷毀。

陳慶裕表示，中國大陸進口的猴頭菇和日本進口的草莓都在去年一月就加強抽驗，提升抽驗率為20％至50%，因近期仍持續有不合格的情況，因此加強查驗的措施將延長。至於延長到何時，則將視接下來查驗的狀況而定。而查出不合格的廠商，則將逐批查驗。