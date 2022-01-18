每天送30顆馬卡龍！TWG Tea開進遠百竹北 買壺送杯盤

來自新加坡的世界奢華茶葉品牌TWG Tea來台即將邁入第8年，看好新竹地區年輕高消費潛力，選址全新落成開幕的遠東百貨竹北店開出灣第10間精品門市。遠百竹北店日前試營運、1月20日正式開幕，即日起同步推出系列限定優惠。

TWG Tea觀察，喜愛品茗的年輕族群日漸增長，現代飲茶者對於生活細節也愈加講究，並且更願意花費在提升飲食或娛樂品質，對於購茶也有獨到見解，注重茶葉品質以外更在乎品牌體驗，追求時尚也講究儀式感。全台第10間門市選址竹北，也因看好新竹地區的消費潛力。

新開幕的TWG Tea遠百竹北門市座落百貨二樓，樓層定調鎖定女性客層，從內到外打造生活美學新概念店。這也是品牌在全台最大的零售門市（20.2坪）。

歡慶新址開幕，即日起於遠百竹北店二樓同步展開「快閃沙龍店」，這是TWG Tea在台首次打造能優雅入座細細品茗的快閃沙龍店，民眾可於限定期間享受如在正櫃精品沙龍店般的茗茶饗宴，屆時也會有專屬茶單供應。

此外，慶賀農曆新年，TWG Tea將首次開賣新款頂級訂製系列茗茶「金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea）」，此為黑茶和來自喜馬拉雅山脈的大吉嶺初摘黑茶的完美融合。手作調配茶散發濃郁的香氣，帶有果香、淡淡的可可與香草莢香，在味蕾上漸變成叢林漿果的獨特風味。

即日起至2022年2月28日，於TWG Tea全台精品門市選購一入金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea ，售價1,320元），或消費滿2,500元，即可獲得TWG Tea新年紅包袋一份。於遠百竹北精品店選購現代系列茶壺搭配精選奶盅或糖罐，即可享有9折組合優惠，並可獲贈經典午茶杯盤組乙組（價值1,320元；即日起至1月31日，贈完為止）。試營運起首兩周並可額外獲贈台灣獨家優選茗茶散茶50g（價值1,020~3,060元，品項以門市供應為主）。