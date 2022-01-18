快訊

桃機防疫計程車司機確診+1！Ct值僅12 基隆妻兒3人居家隔離

新竹確診學生足跡曝光 搭台鐵「2541班次」通勤、初步匡列95人採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每天送30顆馬卡龍！TWG Tea開進遠百竹北 買壺送杯盤

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea竹北遠百限定「茶香馬卡龍禮贈」。圖／TWG Tea提供
TWG Tea竹北遠百限定「茶香馬卡龍禮贈」。圖／TWG Tea提供

來自新加坡的世界奢華茶葉品牌TWG Tea來台即將邁入第8年，看好新竹地區年輕高消費潛力，選址全新落成開幕的遠東百貨竹北店開出灣第10間精品門市。遠百竹北店日前試營運、1月20日正式開幕，即日起同步推出系列限定優惠。

TWG Tea觀察，喜愛品茗的年輕族群日漸增長，現代飲茶者對於生活細節也愈加講究，並且更願意花費在提升飲食或娛樂品質，對於購茶也有獨到見解，注重茶葉品質以外更在乎品牌體驗，追求時尚也講究儀式感。全台第10間門市選址竹北，也因看好新竹地區的消費潛力。

新開幕的TWG Tea遠百竹北門市座落百貨二樓，樓層定調鎖定女性客層，從內到外打造生活美學新概念店。這也是品牌在全台最大的零售門市（20.2坪）。

歡慶新址開幕，即日起於遠百竹北店二樓同步展開「快閃沙龍店」，這是TWG Tea在台首次打造能優雅入座細細品茗的快閃沙龍店，民眾可於限定期間享受如在正櫃精品沙龍店般的茗茶饗宴，屆時也會有專屬茶單供應。

此外，慶賀農曆新年，TWG Tea將首次開賣新款頂級訂製系列茗茶「金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea）」，此為黑茶和來自喜馬拉雅山脈的大吉嶺初摘黑茶的完美融合。手作調配茶散發濃郁的香氣，帶有果香、淡淡的可可與香草莢香，在味蕾上漸變成叢林漿果的獨特風味。

即日起至2022年2月28日，於TWG Tea全台精品門市選購一入金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea ，售價1,320元），或消費滿2,500元，即可獲得TWG Tea新年紅包袋一份。於遠百竹北精品店選購現代系列茶壺搭配精選奶盅或糖罐，即可享有9折組合優惠，並可獲贈經典午茶杯盤組乙組（價值1,320元；即日起至1月31日，贈完為止）。試營運起首兩周並可額外獲贈台灣獨家優選茗茶散茶50g（價值1,020~3,060元，品項以門市供應為主）。

即日起至1月31日期間，憑TWG Tea遠百竹北精品店任何消費發票，當日至TWG Tea遠百竹北店沙龍快閃體驗店內用點購任一茗茶，即可享有9折優惠。另有TWG Tea竹北遠百限定「茶香馬卡龍禮贈」，只要在沙龍快閃體驗店消費，並追蹤TWGTeaFacebook/Instagram帳號，當日拍照上傳，即可竹北店兌換茶香馬卡龍乙顆（即日起至1月31日，每日限額30名，換完為止）。

歡慶新址開幕，即日起於遠百竹北店二樓同步展開「快閃沙龍店」，為TWG Tea在台首次打造能優雅入座細細品茗的快閃沙龍店。圖／TWG Tea提供
歡慶新址開幕，即日起於遠百竹北店二樓同步展開「快閃沙龍店」，為TWG Tea在台首次打造能優雅入座細細品茗的快閃沙龍店。圖／TWG Tea提供
慶賀農曆新年，TWG Tea首次開賣新款頂級訂製系列茗茶「金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea）」，吉慶迎接虎年到來。圖／TWG Tea提供
慶賀農曆新年，TWG Tea首次開賣新款頂級訂製系列茗茶「金虎吉春之茶（Tiger Hill Tea）」，吉慶迎接虎年到來。圖／TWG Tea提供

快閃 品牌 新竹

延伸閱讀

看好新百貨人氣與買氣 UNIQLO、GU首度插旗竹北

全台最大特斯拉目的地充電站！新竹竹北體驗店開幕

「遠百竹北」成熱搜關鍵字 全館人氣王訂位滿檔到3月

台灣在地知名建設與臺灣蔦屋合作 打造竹北首家TSUTAYA BOOKSTORE

相關新聞

韓國熱銷即撕即飲石榴汁 檢出糖精銷毀三千多公斤

近來主打養生美容的韓國即撕即飲果汁正夯，但衛福部食藥署今天公布邊境不合格名單中，赫然發現常見的「DDAKJOA韓國膠原蛋...

每天送30顆馬卡龍！TWG Tea開進遠百竹北 買壺送杯盤

來自新加坡的世界奢華茶葉品牌TWG Tea來台即將邁入第8年，看好新竹地區年輕高消費潛力，選址全新落成開幕的遠東百貨竹北...

誰才是航海王？雅典表結盟世界環球帆船賽競逐海上桂冠

海洋的世界無遠弗屆，而各項海上賽事如競爭激烈的帆船賽，更帶來波瀾萬丈、瞬息萬變的動態魅力。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse...

限量5萬組！麥當勞「哆啦A夢碗盤組」1月20日開賣

農曆春節前夕，「麥當勞」再度與「哆啦A夢」攜手合作，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」。自1月20日上午11時起，凡於餐廳...

看好新百貨人氣與買氣 UNIQLO、GU首度插旗竹北

眾所期待的遠東百貨竹北店目前試營運中，預計1月20日正式開幕，由於是新竹縣第一座百貨公司，有不少在地消費者為了搶先體驗，...

2022最萌飲料杯！五桐號X湯姆貓與傑利鼠 周邊全到齊

以手工凍飲聞名的「五桐號」，選用台灣在地老茶廠調配出專屬的茶葉，手工自製的杏仁凍、綠茶凍及仙草凍等復古台式凍類混搭，呈現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。