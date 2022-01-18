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限量5萬組！麥當勞「哆啦A夢碗盤組」1月20日開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組共計限量5萬組，售完為止。圖／麥當勞提供
哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組共計限量5萬組，售完為止。圖／麥當勞提供

農曆春節前夕，「麥當勞」再度與「哆啦A夢」攜手合作，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」。自1月20日上午11時起，凡於餐廳內或得來速購買任何套餐，加價399元即可擁有（單買429元），全台限量5萬組，讓哆啦A夢農曆新年陪粉絲天天吃大餐。

此次登場的「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」，每組共有「陶瓷獨享碗」與「陶瓷分享盤」各1。「陶瓷獨享碗」印有哆啦A夢招牌的四次元口袋、黃色鈴鐺等元素，並且擁有宛若百寶口袋般的大容量。至於「陶瓷分享盤」則是印著哆啦A夢經典的幸福笑臉，開心地陪伴粉絲一起度過用餐時光，適合粉絲蒐集。另外碗盤組的外盒，則是同時融合巨大黃色鈴鐺、紅色項圈與麥當勞元素，充滿鮮明的哆啦A夢風格。

「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」自1月20日上午11時起至2月15日期間販售（或售完為止），凡購買任一套餐加價399元即可獲得1組，單買價格則為429元。搭配套餐適用於超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、HAppy MeAl，每份套餐限加購1組，每人每次限購2組。

「陶瓷獨享碗」印有哆啦A夢招牌的四次元口袋、黃色鈴鐺等元素。圖／麥當勞提供
「陶瓷獨享碗」印有哆啦A夢招牌的四次元口袋、黃色鈴鐺等元素。圖／麥當勞提供
「麥當勞」再度與「哆啦A夢」攜手合作，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」。圖／麥當勞提供
「麥當勞」再度與「哆啦A夢」攜手合作，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」。圖／麥當勞提供
哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組自1月20日起開始販售，加購價399元，單買429元。圖／麥當勞提供
哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組自1月20日起開始販售，加購價399元，單買429元。圖／麥當勞提供
以哆啦A夢經典的幸福笑臉為主軸的陶瓷分享盤。圖／麥當勞提供
以哆啦A夢經典的幸福笑臉為主軸的陶瓷分享盤。圖／麥當勞提供

哆啦A夢 套餐 麥當勞

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