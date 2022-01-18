限量5萬組！麥當勞「哆啦A夢碗盤組」1月20日開賣

農曆春節前夕，「麥當勞」再度與「哆啦A夢」攜手合作，推出「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」。自1月20日上午11時起，凡於餐廳內或得來速購買任何套餐，加價399元即可擁有（單買429元），全台限量5萬組，讓哆啦A夢農曆新年陪粉絲天天吃大餐。

此次登場的「哆啦A夢－經典陶瓷碗盤組」，每組共有「陶瓷獨享碗」與「陶瓷分享盤」各1。「陶瓷獨享碗」印有哆啦A夢招牌的四次元口袋、黃色鈴鐺等元素，並且擁有宛若百寶口袋般的大容量。至於「陶瓷分享盤」則是印著哆啦A夢經典的幸福笑臉，開心地陪伴粉絲一起度過用餐時光，適合粉絲蒐集。另外碗盤組的外盒，則是同時融合巨大黃色鈴鐺、紅色項圈與麥當勞元素，充滿鮮明的哆啦A夢風格。