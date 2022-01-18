誰才是航海王？雅典表結盟世界環球帆船賽競逐海上桂冠

海洋的世界無遠弗屆，而各項海上賽事如競爭激烈的帆船賽，更帶來波瀾萬丈、瞬息萬變的動態魅力。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）宣佈成為第14屆「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」官方計時合作夥伴，並將在2023年1月的西班牙第一賽段比賽中，華麗現身。

品牌成立於1846年，早期打造航海鐘、近代則持續打造運動風格鮮明、精密且複雜實用的潛水表款。雅典除了將為世界環球帆船賽提供包含開賽倒數計時、 賽段計時，以及最終成績量測的全程官方計時，並在「24小時速度記錄挑戰賽」投入大量心力。賽程中將通過賽事控制中心（Race Control）即時記錄每一艘船只的24小時累計航程，並從標準式VO65級帆船和 IMOCA級水翼帆船中，評選出挑戰賽事的最終贏家。

雅典表行政總裁Patrick Pruniaux先生表示，品牌一直與海洋密不可分，而對海洋的探索也影響了品牌的發展方向，「從技術、設計到創新，雅典表從未停下追求突破的腳步。如今我們懷著同樣的熱忱，積極探尋永續發展之道。」世界環球帆船賽的主席Richard Brisius則表示，自己身為航海人總對海洋滿懷敬意，而雅典表與海洋、航海的淵源甚深，兩造的結盟可謂志同道合。

而除了雅典之外，包含勞力士（ROLEX）、歐米茄（OMEGA）、沛納海（PANERAI）等多個品牌也積極與帆船賽事、帆船勁旅保持合作關係；例如勞力士便與全球多達15項帆船賽事合作，並與美、英、義大利的三個遊艇俱樂部建立合作關係；歐米茄除了是美洲杯帆船賽的官方計時，同時也推出Planet Ocean 600米系列的Volvo環球帆船賽腕表以及美洲盃限量版腕表，而沛納海更從2006年便冠名贊助沛納海古典帆船挑戰賽，展現對古典、傳統的致敬。