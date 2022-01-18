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誰才是航海王？雅典表結盟世界環球帆船賽競逐海上桂冠

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
第14屆的世界環球帆船賽即將在2023的1月舉行，預計將在8個不同賽點舉行，總計航行31,300海哩、約合58,000公里。圖 / 翻攝自TheOceanRace官方網站
第14屆的世界環球帆船賽即將在2023的1月舉行，預計將在8個不同賽點舉行，總計航行31,300海哩、約合58,000公里。圖 / 翻攝自TheOceanRace官方網站

海洋的世界無遠弗屆，而各項海上賽事如競爭激烈的帆船賽，更帶來波瀾萬丈、瞬息萬變的動態魅力。瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）宣佈成為第14屆「世界環球帆船賽（The Ocean Race）」官方計時合作夥伴，並將在2023年1月的西班牙第一賽段比賽中，華麗現身。

品牌成立於1846年，早期打造航海鐘、近代則持續打造運動風格鮮明、精密且複雜實用的潛水表款。雅典除了將為世界環球帆船賽提供包含開賽倒數計時、 賽段計時，以及最終成績量測的全程官方計時，並在「24小時速度記錄挑戰賽」投入大量心力。賽程中將通過賽事控制中心（Race Control）即時記錄每一艘船只的24小時累計航程，並從標準式VO65級帆船和 IMOCA級水翼帆船中，評選出挑戰賽事的最終贏家。

雅典表行政總裁Patrick Pruniaux先生表示，品牌一直與海洋密不可分，而對海洋的探索也影響了品牌的發展方向，「從技術、設計到創新，雅典表從未停下追求突破的腳步。如今我們懷著同樣的熱忱，積極探尋永續發展之道。」世界環球帆船賽的主席Richard Brisius則表示，自己身為航海人總對海洋滿懷敬意，而雅典表與海洋、航海的淵源甚深，兩造的結盟可謂志同道合。

而除了雅典之外，包含勞力士（ROLEX）、歐米茄（OMEGA）、沛納海（PANERAI）等多個品牌也積極與帆船賽事、帆船勁旅保持合作關係；例如勞力士便與全球多達15項帆船賽事合作，並與美、英、義大利的三個遊艇俱樂部建立合作關係；歐米茄除了是美洲杯帆船賽的官方計時，同時也推出Planet Ocean 600米系列的Volvo環球帆船賽腕表以及美洲盃限量版腕表，而沛納海更從2006年便冠名贊助沛納海古典帆船挑戰賽，展現對古典、傳統的致敬。

由於第14屆的世界環球帆船賽即將在2023的1月舉行，一如帆船賽事中重要的「倒數計時」規則，大賽也在官方網站上將倒數的日、時、分、秒，即時動態顯示。第14屆的賽事預計將從2023年的1月15日開賽，並在8個不同賽點、總計航行31,300海哩、約合58,000公里。更多賽程資訊、精彩照片，亦可登錄大賽網站https://www.theoceanrace.com/進行查詢。

第14屆的世界環球帆船賽即將在2023的1月舉行，更多賽程資訊則亦可登錄大賽網站TheOceanRace.com進行查詢。圖 / 雅典表提供
第14屆的世界環球帆船賽即將在2023的1月舉行，更多賽程資訊則亦可登錄大賽網站TheOceanRace.com進行查詢。圖 / 雅典表提供
OMEGA海馬Planet Ocean美洲盃限量版腕表，同軸擒縱機芯、43.5毫米、機芯並經大師天文台認證，23萬元。圖 / 歐米茄提供
OMEGA海馬Planet Ocean美洲盃限量版腕表，同軸擒縱機芯、43.5毫米、機芯並經大師天文台認證，23萬元。圖 / 歐米茄提供
勞力士與全球多達15項帆船賽事合作，並與美國、英國、義大利的三個遊艇俱樂部建立緊密友善關係。圖 / 歐米茄提供
勞力士與全球多達15項帆船賽事合作，並與美國、英國、義大利的三個遊艇俱樂部建立緊密友善關係。圖 / 歐米茄提供
結合簡約面盤、復古米色色調與精密機芯的雅典Diver腕表，展現悠遊於運動、日常中的雙棲有型風格。圖 / 雅典表提供
結合簡約面盤、復古米色色調與精密機芯的雅典Diver腕表，展現悠遊於運動、日常中的雙棲有型風格。圖 / 雅典表提供
雅典（Ulysse Nardin）宣佈成為第14屆世界環球帆船賽官方計時合作夥伴，並將在2023年1月的西班牙第一賽段比賽中華麗現身。圖 / 雅典表提供
雅典（Ulysse Nardin）宣佈成為第14屆世界環球帆船賽官方計時合作夥伴，並將在2023年1月的西班牙第一賽段比賽中華麗現身。圖 / 雅典表提供
雅典Diver潛水表，42毫米、自動上鍊機芯、防水300米、面盤六點鐘方向印有表廠所在地瑞士Le Locle之經緯度，機芯具備不受磁力影響的矽材質，19萬1,700元。圖 / 雅典表提供
雅典Diver潛水表，42毫米、自動上鍊機芯、防水300米、面盤六點鐘方向印有表廠所在地瑞士Le Locle之經緯度，機芯具備不受磁力影響的矽材質，19萬1,700元。圖 / 雅典表提供

雅典 品牌 勞力士

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