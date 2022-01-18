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看好新百貨人氣與買氣 UNIQLO、GU首度插旗竹北
眾所期待的遠東百貨竹北店目前試營運中，預計1月20日正式開幕，由於是新竹縣第一座百貨公司，有不少在地消費者為了搶先體驗，在試營運的首日就有3萬人潮造訪。嗅到錢潮，看好市場，平價時尚品牌UNIQLO和GU也跟隨百貨腳步，首度插旗竹北市。
原本在新竹地區，UNIQLO僅有位於新竹市區巨城百貨內的據點，但隨著大新竹生活圈的成型，為回應消費者的期待，全新UNIQLO遠百竹北店應孕而生。延續品牌過去展店的方式，UNIQLO同樣採取日本原裝進口的新式貨架打造質感賣場，即使不出國，也能享受日式舒適購物空間。而且在1月20日到1月27日為止的開幕期間，將與巨城店一同推出優惠，像是人手一件的特級極輕羽絨連帽外套與BLOCKTECH防風雨大衣，直接再便宜500元；新厚T與潮流褲裝系列限定7折起。
而GU為了全新遠東百貨竹北店的開幕，除了推出開幕限定近6折的優惠；受到許多消費者喜愛的人氣《鬼滅之刃》聯名系列新品，也將於遠東百貨竹北店與網路商店搶先全台開賣。而且看好竹北眾多家庭客及上班族的龐大消費力，有別於其他據點，GU遠東百貨竹北店的童裝數量是全台最齊全的，店內也會設置兒童閱讀區。同樣於開幕活動期間祭出超值優惠，如熱銷的女裝2WAY HEAT PADDED外套、男裝HEAT PADDED夾層外套，都是千元有找。
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