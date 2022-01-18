看好新百貨人氣與買氣 UNIQLO、GU首度插旗竹北

眾所期待的遠東百貨竹北店目前試營運中，預計1月20日正式開幕，由於是新竹縣第一座百貨公司，有不少在地消費者為了搶先體驗，在試營運的首日就有3萬人潮造訪。嗅到錢潮，看好市場，平價時尚品牌UNIQLO和GU也跟隨百貨腳步，首度插旗竹北市。

原本在新竹地區，UNIQLO僅有位於新竹市區巨城百貨內的據點，但隨著大新竹生活圈的成型，為回應消費者的期待，全新UNIQLO遠百竹北店應孕而生。延續品牌過去展店的方式，UNIQLO同樣採取日本原裝進口的新式貨架打造質感賣場，即使不出國，也能享受日式舒適購物空間。而且在1月20日到1月27日為止的開幕期間，將與巨城店一同推出優惠，像是人手一件的特級極輕羽絨連帽外套與BLOCKTECH防風雨大衣，直接再便宜500元；新厚T與潮流褲裝系列限定7折起。