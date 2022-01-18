2022最萌飲料杯！五桐號X湯姆貓與傑利鼠 周邊全到齊

以手工凍飲聞名的「五桐號」，選用台灣在地老茶廠調配出專屬的茶葉，手工自製的杏仁凍、綠茶凍及仙草凍等復古台式凍類混搭，呈現專屬五桐號的飲品，2020年開幕後即大受歡迎，至今已有28家門市。2022年開春，五桐號邀請到經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」攜手合作，打造今年最療癒、也最可愛的飲料杯。

1940年開播的「湯姆貓與傑利鼠」，是伴隨許多人成長的經典卡通，劇中以兩人互相追逐惡作劇，為童年帶來不少歡樂。華納兄弟為慶祝「湯姆貓與傑利鼠」邁向82周年，除了在松山文創園區舉辦特展，也特別與五桐號合作，以調皮、愛玩耍、互相捉弄的湯姆貓、傑利鼠作為主題設計，除了飲料杯身、封膜，還有周邊小物及超Ｑ的門市布置，讓這對歡喜冤家的可愛魅力攻陷全台、洗版社群。