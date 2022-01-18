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2022最萌飲料杯！五桐號X湯姆貓與傑利鼠 周邊全到齊

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
五桐號與湯姆貓傑利鼠杯款。圖／五桐號提供
五桐號與湯姆貓傑利鼠杯款。圖／五桐號提供

以手工凍飲聞名的「五桐號」，選用台灣在地老茶廠調配出專屬的茶葉，手工自製的杏仁凍、綠茶凍及仙草凍等復古台式凍類混搭，呈現專屬五桐號的飲品，2020年開幕後即大受歡迎，至今已有28家門市。2022年開春，五桐號邀請到經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」攜手合作，打造今年最療癒、也最可愛的飲料杯。

1940年開播的「湯姆貓與傑利鼠」，是伴隨許多人成長的經典卡通，劇中以兩人互相追逐惡作劇，為童年帶來不少歡樂。華納兄弟為慶祝「湯姆貓與傑利鼠」邁向82周年，除了在松山文創園區舉辦特展，也特別與五桐號合作，以調皮、愛玩耍、互相捉弄的湯姆貓、傑利鼠作為主題設計，除了飲料杯身、封膜，還有周邊小物及超Ｑ的門市布置，讓這對歡喜冤家的可愛魅力攻陷全台、洗版社群。

「五桐號」和「湯姆貓與傑利鼠」首波聯名推出「浪漫愛戀版」及「翻玩變形版」兩種杯款，其中，「浪漫愛戀版」也很適合即將到來的西洋情人節。此外，限量的「湯姆貓與傑利鼠」抱枕、杯墊和地毯三款周邊商品，也是居家、辦公室必收小物，1/19~2/28到五桐號門市消費滿100元即可加購購。

五桐號與湯姆貓傑利鼠周邊商品。圖／五桐號提供
五桐號與湯姆貓傑利鼠周邊商品。圖／五桐號提供
五桐號與湯姆貓傑利鼠杯墊。圖／五桐號提供
五桐號與湯姆貓傑利鼠杯墊。圖／五桐號提供

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