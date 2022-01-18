臺灣豫劇團青春版《蘭若寺》 人鬼妖結合多元性別議題

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團的經典青春豫劇「蘭若寺」，3月5、6日於臺中國家歌劇院大劇院演出，3月12、13日在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。編劇劉建幗表示，劇中雖以聊齋志異〈聶小倩〉為原型進行改編，但跳脫電影倩女幽魂人鬼戀的唯美形象，以人、鬼、妖三界的角色設定，結合多元性別議題，以及情愛本質的探究，將傳統戲曲賦予當代觀點。

傳統藝術中心主任陳悅宜表示，「蘭若寺」這齣劇是第三次再演，編劇劉建幗跳脫對固有角色的認知，結合多元性別以及對生命熱愛的探討，完全符合青春豫劇的設定，延續了豫劇的生命力。導演殷青群悉心修整，強化了劇中三位主角面對人性慾望掙扎的劇情合理性，並以電影般的豐富視覺效果，塑造出強烈的舞台印象。

臺灣豫劇團藝術總監王海玲表示，編劇構思之初即力求突破角色框架，由臺灣豫劇團當家花旦蕭揚玲反串「生行」，飾演風采儒雅的書生寧采臣；豫劇王子劉建華以「武小生」應工，結合「淨行」的表演身段，飾演正氣凜然的除妖道士燕赤霞；豫劇辣旦張瑄庭原本擅於詮釋潑辣類型的角色，在本劇性格大翻轉，飾演嬌俏純真、溫暖有情的鬼魂聶小倩。人氣爆棚的三位豫劇明星攜手獻演，將提供民眾不同的觀感跟體驗。

團長彭宏志說，此番由高雄文藝獎得主殷青群擔任精修版導演，在原創導演的基礎上，以營造出電影般濃厚的鬼魅氛圍及強化角色特性；舞臺設計以枯木、樹藤為主要元素，搭配多媒體投影變化呈現幽森的舞臺氛圍；服裝設計林恒正以冷暖色系互相調節搭配，在素樸的褶理中映襯出情感色彩，本劇服裝入圍WSD (世界劇場設計展) 2017及2022專業組服裝設計獎；音樂設計張廷營以貼近年輕族群的聆賞喜好進行創作。