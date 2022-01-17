快訊

桃園姐弟到確診舅媽家玩 市府晚間宣布2校明預防性停課

北市延平北路10輛汽車突起火燃燒 火勢猛烈消防急撲滅

瑪莉珍鞋還有手表功能？FENDI新男裝將你穿出精緻優雅

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
同時熱愛精緻雅痞和街頭潮流風的男人會是什麼模樣？FENDI日前發表的2022秋冬男裝系列應該可以做最貼切的示範。圖／FENDI提供
同時熱愛精緻雅痞和街頭潮流風的男人會是什麼模樣？FENDI日前發表的2022秋冬男裝系列應該可以做最貼切的示範。圖／FENDI提供

同時熱愛精緻雅痞和街頭潮流風的男人會是什麼模樣？FENDI日前發表的2022秋冬男裝系列應該可以做最貼切的示範。

由Silvia Venturini Fendi所操刀設計的FENDI 2022秋冬男裝，在沉穩內斂的基調中展現出多變的男性魅力，時而流露身著西裝的俐落姿態，時而散發隨性瀟灑的淡定模樣，時而又變身活潑時髦的街頭look。整體不張揚的配色選擇依舊很豐富，像是黑色、奶油色、酒紅色、覆盆子色、摩卡色、灰褐色與白色，建構出優雅、舒適氣質。

在全部54件作品中，可以見到寬鬆的同色調襯衫套裝、維希格花呢短褲西裝套裝、全新的O'Lock鏈條圖案印花大衣、胸前鏤空的高領針織衫、短版劍領外套、緞面燕尾服等等，搭配3D珍珠與鑽石數位印花、剪羊毛花卉胸針、珍珠O'Lock貼頸項鍊及水晶FF吊墜等，透著一股帶著中性氛圍的精緻裝扮特質，呈現如沐春風之感。O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。

包款方面，推出建築感強烈的新款Peekaboo包「Peekaboo FForty8」，採用大體積結構化設計與購物袋外觀，由結實光滑的紋理皮革打造，飾有FF logo鑲面、麂皮及維希格羊毛，更顯成熟穩重。經典Baguette包款被放大為FF壓紋行李袋，同時也有縮小尺寸的珍稀皮革袖珍鏈條包款，配以金屬和有機玻璃的標誌性硬箱。毛茸茸的小圓筒包以皮革FF logo延伸為提把，溫暖有型又有趣。O'Lock鏈條印花也裝飾了多款包款，像是托特包、Baguette包等。

此外，男人也有專屬的瑪莉珍鞋，其中一條繫帶還結合手表，讓整體穿搭顯得格外古典優雅，而荷葉邊漆皮O'Lock系列樂福鞋及雙色布洛克切爾西靴則富有濃厚懷舊感。喜歡休閒風的，還有採用拉伸FF logo圖案的新款FENDI運動鞋可選擇。

瑪莉珍鞋其中一條繫帶還結合手表，讓整體穿搭顯得格外古典優雅。圖／FENDI提供
瑪莉珍鞋其中一條繫帶還結合手表，讓整體穿搭顯得格外古典優雅。圖／FENDI提供
Baguette硬箱包。圖／FENDI提供
Baguette硬箱包。圖／FENDI提供
新款Peekaboo包「Peekaboo FForty8」，採用大體積結構化設計與購物袋外觀，由結實光滑的紋理皮革打造，飾有FF logo鑲面、麂皮及維希格羊毛，更顯成熟穩重。圖／FENDI提供
新款Peekaboo包「Peekaboo FForty8」，採用大體積結構化設計與購物袋外觀，由結實光滑的紋理皮革打造，飾有FF logo鑲面、麂皮及維希格羊毛，更顯成熟穩重。圖／FENDI提供
毛茸茸的小圓筒包以皮革FF logo延伸為提把，溫暖有型又有趣。
毛茸茸的小圓筒包以皮革FF logo延伸為提把，溫暖有型又有趣。
O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。圖／FENDI提供
O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。圖／FENDI提供
O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。圖／FENDI提供
O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。圖／FENDI提供
珍珠O'Lock鏈條項鍊增添細節魅力。圖／FENDI提供
珍珠O'Lock鏈條項鍊增添細節魅力。圖／FENDI提供
O'Lock鏈條印花也躍上Baguette包。圖／FENDI提供
O'Lock鏈條印花也躍上Baguette包。圖／FENDI提供
短版劍領外套散發中性帥氣。圖／FENDI提供
短版劍領外套散發中性帥氣。圖／FENDI提供
由Silvia Venturini Fendi所操刀設計的FENDI 2022秋冬男裝，在沉穩內斂的基調中展現出多變的男性魅力。圖／FENDI提供
由Silvia Venturini Fendi所操刀設計的FENDI 2022秋冬男裝，在沉穩內斂的基調中展現出多變的男性魅力。圖／FENDI提供
喜歡休閒風的，還有採用拉伸FF logo圖案的新款FENDI運動鞋可選擇。圖／FENDI提供
喜歡休閒風的，還有採用拉伸FF logo圖案的新款FENDI運動鞋可選擇。圖／FENDI提供
整體不張揚的配色選擇依舊很豐富，像是黑色、奶油色、酒紅色、覆盆子色、摩卡色、灰褐色與白色，建構出優雅、舒適氣質。圖／FENDI提供
整體不張揚的配色選擇依舊很豐富，像是黑色、奶油色、酒紅色、覆盆子色、摩卡色、灰褐色與白色，建構出優雅、舒適氣質。圖／FENDI提供
同色系寬鬆襯衫套裝呈現隨性瀟灑的淡定姿態。圖／FENDI提供
同色系寬鬆襯衫套裝呈現隨性瀟灑的淡定姿態。圖／FENDI提供
短版劍領外套散發中性帥氣。圖／FENDI提供
短版劍領外套散發中性帥氣。圖／FENDI提供
胸前鏤空的高領針織衫也是非常性感。圖／FENDI提供
胸前鏤空的高領針織衫也是非常性感。圖／FENDI提供

FENDI 西裝

延伸閱讀

瞬息萬變的天空幻境 FENDI春夏男裝展現鏡面視覺張力

PS、SEGA主機化身造型手錶 90年代經典回憶都戴在手上

「華燈」兇手爆雷？郭雪芙26個表情圖案藏線索

LOL／這茶有毒？玩家特調「提摩珍奶」蘑菇造型珍珠超Q 還附吹箭吸管

相關新聞

挑戰新北最強港式吃到飽 新板希爾頓推34道經典粵菜

台北新板希爾頓酒店的青雅中餐廳為答謝消費者過去一年的支持，將升級平日限定的「港點、小點、隨意點」來迎接新年，祭出超過30...

瑪莉珍鞋還有手表功能？FENDI新男裝將你穿出精緻優雅

同時熱愛精緻雅痞和街頭潮流風的男人會是什麼模樣？FENDI日前發表的2022秋冬男裝系列應該可以做最貼切的示範。

登月表不稀奇！G-SHOCK直接讓把月球放在手腕上

只要是有點歷史的鐘表品牌，或多或少都曾經參與過半世紀前的太空競爭時代，因此有許多的「登月表」在復古當道的現在，被重新復刻...

MUJI無印良品最大店進駐美麗華 四大區亮點1月26日開逛

MUJI無印良品全台最大旗艦店即將在1月26日前在大直美麗華漾館2樓開幕，特別打造「玻璃工坊」、「良品市場」、「MUJI...

海地牛肉丸、貝里斯布丁！ABV推9款新菜 舌尖遊邦交國

旗下擁有多種不同料理形式的「ABV餐酒館」，自2018年起開始與貝里斯大使館主廚學習當地傳統料理，並也曾透過外交部所舉辦...

華燈初上掀懷舊風 TEA TOP回歸古早味「紅豆粉粿鮮奶」

夯劇「華燈初上」掀起一股懷舊復古風潮，連鎖茶飲「TEA TOP第一味」搶搭復古風，回歸「紅豆粉粿鮮奶」，要用古早味甜品「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。