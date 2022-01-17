瑪莉珍鞋還有手表功能？FENDI新男裝將你穿出精緻優雅

同時熱愛精緻雅痞和街頭潮流風的男人會是什麼模樣？FENDI日前發表的2022秋冬男裝系列應該可以做最貼切的示範。

由Silvia Venturini Fendi所操刀設計的FENDI 2022秋冬男裝，在沉穩內斂的基調中展現出多變的男性魅力，時而流露身著西裝的俐落姿態，時而散發隨性瀟灑的淡定模樣，時而又變身活潑時髦的街頭look。整體不張揚的配色選擇依舊很豐富，像是黑色、奶油色、酒紅色、覆盆子色、摩卡色、灰褐色與白色，建構出優雅、舒適氣質。

在全部54件作品中，可以見到寬鬆的同色調襯衫套裝、維希格花呢短褲西裝套裝、全新的O'Lock鏈條圖案印花大衣、胸前鏤空的高領針織衫、短版劍領外套、緞面燕尾服等等，搭配3D珍珠與鑽石數位印花、剪羊毛花卉胸針、珍珠O'Lock貼頸項鍊及水晶FF吊墜等，透著一股帶著中性氛圍的精緻裝扮特質，呈現如沐春風之感。O'Lock鏈條圖案印花在本季可以說是千變萬化，放大或縮小，成為各式單品上最搶眼的圖騰。

包款方面，推出建築感強烈的新款Peekaboo包「Peekaboo FForty8」，採用大體積結構化設計與購物袋外觀，由結實光滑的紋理皮革打造，飾有FF logo鑲面、麂皮及維希格羊毛，更顯成熟穩重。經典Baguette包款被放大為FF壓紋行李袋，同時也有縮小尺寸的珍稀皮革袖珍鏈條包款，配以金屬和有機玻璃的標誌性硬箱。毛茸茸的小圓筒包以皮革FF logo延伸為提把，溫暖有型又有趣。O'Lock鏈條印花也裝飾了多款包款，像是托特包、Baguette包等。