登月表不稀奇！G-SHOCK直接讓把月球放在手腕上

只要是有點歷史的鐘表品牌，或多或少都曾經參與過半世紀前的太空競爭時代，因此有許多的「登月表」在復古當道的現在，被重新復刻、致敬。而Casio旗下的G-Shock雖然沒有那樣的背景，但近期推出的限量The Moon系列表款，卻因大膽又前衛的設計，吸引了玩家目光。

很簡單的說，其他品牌在推出登月表時，多把月球表面紋路，裝飾於表盤的一角，或是底蓋上。但G-Shock就直接把月球背面的影像，直接當作表圈以及表盤的設計，還裝飾了金色，搭配碩大的表身，要讓人不注目也難。G-Shock以GM-2100為基礎表款，代表性的金屬八角表圈，施以金色離子IP與雷射雕刻處理，月球表面延伸至表盤，打造出宛如月球表面的凹凸坑洞，還透過蒸鍍技術讓表盤細節零件散發質感與光芒。搭配金色表扣、表環、按鈕與背蓋，打造出讓人目眩神迷的月相世界，背蓋也特別雕刻上月球圖樣，增添收藏的價值與樂趣。

G-Shock GM-2100MG腕表外盒包裝，延續了表款設計概念。圖／Casio提供

同樣是以月球為主題，BULOVA就回溯了由50 年代中期到70年代期間，協助美國太空總署一同完成多次任務的歷史。以阿波羅15號計畫中，被指揮長David Scott私人配戴的BULOVA LUNAR PILOT Chronograph腕表為概念復刻，輔以鈦金屬材質與香檳金色調點綴打造經典腕表全新面貌。98A285紀念表款的表背再次呼應與航太任務的歷史背景淵源，並刻上太空人登月的浮雕與阿波羅15號的任務日期以及表款限量編號，喚醒大家對此經典BULOVA登月表的記憶。

BULOVA登月50周年98A285紀念表，鈦金屬與精鋼表殼，限量5000只，約29,800元。圖／CITIZEN提供