MUJI無印良品最大店進駐美麗華 四大區亮點1月26日開逛
MUJI無印良品全台最大旗艦店即將在1月26日前在大直美麗華漾館2樓開幕，特別打造「玻璃工坊」、「良品市場」、「MUJI BOOKS」、「補水站服務區」四大區域，開幕優惠包括1月26日至1月31日推出消費單筆滿100元送紅包袋一組、滿1,000元送100元抵用券；1月29日至1月31日消費單筆滿2,022元送福罐一個。此外，還有美麗華門市限量商品、印有象徵美麗華意象的限定款黃麻購物袋A4。
另外，美麗華春節檔期1月20日至2月28日開跑，1月底前推出第一波迎春加碼活動，男裝、寢具居家、家電、鍋具消費單櫃滿12,800元送500元，指定品牌按摩椅消費單櫃滿50,000元送500元。另外，大年初一推出僅有一天的限時限量加碼，全館消費單筆滿5,088元加碼送100元；初一到初六全館消費單筆滿2,022元送好運刮刮卡，通通有獎外，還有機會抽中Dyson空氣清淨機；每年春節瘋搶的POTER開運福袋也將在初一開始販售，福袋內容物最低價格皆超過8,500元以上。
迎接春節連假，美麗華打造春遊好去處，1月31日起「虎嘯樂園」進駐，引進飄移卡丁車及湯姆熊遊戲機台， 1月22日下午舉辦新春揮毫迎虎年活動，憑當日消費單筆滿888元發票，可兌換許宜家老師現場揮毫春聯一張，大年初一早上1樓水舞廣場邀請迎財納福的醒獅團賀新春。
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