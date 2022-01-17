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海地牛肉丸、貝里斯布丁！ABV推9款新菜　舌尖遊邦交國

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
海地式辣味蕃茄牛肉丸。圖／ABV提供
海地式辣味蕃茄牛肉丸。圖／ABV提供

旗下擁有多種不同料理形式的「ABV餐酒館」，自2018年起開始與貝里斯大使館主廚學習當地傳統料理，並也曾透過外交部所舉辦的邦交國嘉年華活動中，學習許多國家的傳統經典料理。此次品牌旗下的「ABV加勒比海餐酒館」，即推出「烤貝里斯式木薯布丁」、「聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅」等9道餐點，讓民眾從料理中感受加勒比海島國的飲食文化。

ABV依照分店不同，各提供有日式、美式、地中海等不同的餐點。此次ABV加勒比海餐酒館所推出的「烤貝里斯式木薯布丁」，乃是當地在「加利福納定居日」（11月19日）必備的餐點，使用代表性的木薯製作成甜點，帶來鬆軟的口感與甘甜滋味，每份220元。「貝里斯椰肉海螺湯佐麵疙瘩」則是呼應當地每年10月登場的海螺季，透過口感相近的雪螺替代海螺，加上大量的蔬菜、大蕉、椰奶一同熬煮，重現傳統湯品，每份220元。

在邦交國的傳統料理中，「聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅」是目前公認最能代表聖克里斯多福及尼維斯風土民情的指標性料理，運用椰絲製作的椰子餅、風乾鹽漬鹹魚搭配蔬菜以及辛香料燉煮，帶有濃濃的異國風味，每份320元。因為聖文森格瑞那丁擁有豐收的魚蝦蟹貝類，在地美食佳餚也圍繞著海鮮料理做變化。「聖文森及格瑞那丁式鮮蔬燉蝦」即是當地的傳統料理，在宴席餐桌或是街頭小吃都可見到，料理中除了加入鮮蝦外，並以芋頭葉或莧菜搭配大蒜、洋蔥、胡椒、香蕉和椰奶，一同熬煮到軟綿入味，並加入當季根莖蔬果一同入湯，每份280元。

「聖露西亞炸鱈魚餅」則是聖露西亞的經典料理，運用了加勒比海地區常見的「風乾鹽漬鱈魚」入菜，每份元。「海地式辣味番茄牛肉丸」則藉由豐富的香料勾出肉丸與蔬菜的風味，適合搭配米飯或豆子飯品嚐，每份260元。另外還有「聖克里斯多福頓羊肉湯」、「貝里斯式豬尾紅豆飯」、「貝里斯式傳統椰奶燉魚」等不同選擇。

貝里斯式傳統椰奶燉魚，每份420元。圖／ABV提供
貝里斯式傳統椰奶燉魚，每份420元。圖／ABV提供
聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅，每份320元。圖／ABV提供
聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅，每份320元。圖／ABV提供
聖露西亞炸鱈魚餅。圖／ABV提供
聖露西亞炸鱈魚餅。圖／ABV提供

貝里斯 加勒比海地區 西亞

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