海地牛肉丸、貝里斯布丁！ABV推9款新菜　舌尖遊邦交國

旗下擁有多種不同料理形式的「ABV餐酒館」，自2018年起開始與貝里斯大使館主廚學習當地傳統料理，並也曾透過外交部所舉辦的邦交國嘉年華活動中，學習許多國家的傳統經典料理。此次品牌旗下的「ABV加勒比海餐酒館」，即推出「烤貝里斯式木薯布丁」、「聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅」等9道餐點，讓民眾從料理中感受加勒比海島國的飲食文化。

ABV依照分店不同，各提供有日式、美式、地中海等不同的餐點。此次ABV加勒比海餐酒館所推出的「烤貝里斯式木薯布丁」，乃是當地在「加利福納定居日」（11月19日）必備的餐點，使用代表性的木薯製作成甜點，帶來鬆軟的口感與甘甜滋味，每份220元。「貝里斯椰肉海螺湯佐麵疙瘩」則是呼應當地每年10月登場的海螺季，透過口感相近的雪螺替代海螺，加上大量的蔬菜、大蕉、椰奶一同熬煮，重現傳統湯品，每份220元。

在邦交國的傳統料理中，「聖克里斯多福式炒鱈魚佐傳統椰子餅」是目前公認最能代表聖克里斯多福及尼維斯風土民情的指標性料理，運用椰絲製作的椰子餅、風乾鹽漬鹹魚搭配蔬菜以及辛香料燉煮，帶有濃濃的異國風味，每份320元。因為聖文森格瑞那丁擁有豐收的魚蝦蟹貝類，在地美食佳餚也圍繞著海鮮料理做變化。「聖文森及格瑞那丁式鮮蔬燉蝦」即是當地的傳統料理，在宴席餐桌或是街頭小吃都可見到，料理中除了加入鮮蝦外，並以芋頭葉或莧菜搭配大蒜、洋蔥、胡椒、香蕉和椰奶，一同熬煮到軟綿入味，並加入當季根莖蔬果一同入湯，每份280元。