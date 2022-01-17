「莓」你不可！WAT情人節限定草莓可可雞尾酒來了

WAT推出情人節限定兩入雞尾酒禮盒，包括「莓你不可」、「冬瓜蜜高球」兩種口味，預定2月3日起於WAT全台門市上架，禮盒售價520元，讓你簡單表達滿滿愛意，度過微醺甜蜜情人月。

其中情人節限定全新口味「莓你不可」雞尾酒，酒精濃度9.5%，由冬季草莓、橙花和琴酒譜出討喜香氣，結合精選的單一產區可可豆碎，透過緩慢研磨萃取，帶出如絲綢地溫潤口感，讓戀愛般的酸甜滋味，緩緩融化於舌尖。

「莓你不可」酒瓶上的可愛女孩戴著虎耳髮箍、虎掌手套以及虎尾巴，Cosplay成虎年情人節最可愛目標，愛神邱比特一頭亮眼紅髮，朝著虎妹妹發射愛心，需要戴上墨鏡才不會被閃瞎雙眼。

酒精濃度16.5%的「冬瓜蜜高球雞尾酒」，則將冬瓜與桂花的軟糯融入威士忌，添加氣泡帶出清爽口感，蘊含層層回憶的台式甜蜜。

WAT品牌名源自英文驚呼時的「WHAT」的諧音，以「Cocktails. Anywhere, Anytime.」為品牌核心概念，於2019年底正式開業至今，挑戰翻玩經典創意，是重視品質、職人精神及創意的跨界新式瓶裝專業雞尾酒。

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