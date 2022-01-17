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Sony無線頸掛式揚聲器推輕巧新品 輕鬆享受個人音樂時光
隨著疫情再度升溫，分流上班、遠端會議似乎又將再度成為日常，若想要家人間不互相干擾、更輕鬆地在家聆聽音樂、進行線上會議、觀賞影音內容，Sony全新無線頸掛式揚聲器SRS-NB10將是個不錯的解決方案，採用符合人體工學貼合肩頸的流線型設計，比前一代產品SRS-WS1外型更輕巧許多，僅有113克，並新增IPX4防潑水規格，讓使用情境更多元不受限，釋放雙耳，讓使用者更輕鬆享受無負擔的聆聽新選擇。
SRS-NB10擁有正面1對全音域喇叭，搭配背面1對被動式振幅器以加強低音表現，傳遞優異的立體音效；內建1組全向性麥克風，透過高品質波束成形陣列以及進階音訊處理技術，可精準收音並將回授與回音降至最低提供清晰音質，有助遠端會議/課程中順暢交談；此外，SRS-NB10具備可同步連線2個裝置的多點連結功能，方便串聯如音訊播放及智慧型行動裝置等設備，或是輕鬆在手機、筆電間切換使用，支援順暢的訊源切換，帶來更高效的聆聽使用方式。
具有20小時長效電池續航力以及快充10分鐘即可使用額外1小時電量，不論是獨自觀賞視聽娛樂，或是長時間的遠端會議/課程學習，都可以透過穩定且簡易的藍牙連接支援多種使用需求，即使長時間使用，依舊能享受舒適聆聽效果；開放式的設計方便接聽清晰的來電訊息，同時可留意周遭環境動靜，更可以不打擾他人的聆聽模式共享空間。Sony無線頸掛式揚聲器SRS-NB10將於1月18日正式在台開始販售，建議售價3,990元。
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