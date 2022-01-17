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蔡詩芸為Palladium辣秀美腿照曝光 老公王陽明秒回「照片好酷！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy跟王陽明不愧是演藝圈裡，最高調放閃的夫妻檔，從婚前到生子都是如此。近期，蔡詩芸為了潮鞋品牌Palladium詮釋新品，還拍攝了多幅辣秀美腿的大片，在社群平台上曝光後，身為太太最強應援的王陽明，馬上點讚並回覆「Dope shots（很酷的照片）」，果然是人前人後都愛的濃烈。

成為時尚雜誌開年封面人物的蔡詩芸在受訪時提到，身為人母、人妻，同時不忘音樂創作和其他工作，生活充實又忙碌，當然壓力也不小。 從小在澳洲雪梨長大的蔡詩芸就透露，紓壓首選就是跟「水」有關的活動，像是自由潛水、衝浪，或是爬山跟大自然接觸，都能釋放壓力。因此，這次替Palladium詮釋全新OFF-GRID輪胎潮鞋時，就挑選了彰化的慶安水道為背景， 蔡詩芸以嘻哈潮流女神姿態搭配鞋款，「下半身失蹤」造型，秀出一雙美腿，讓老公王陽明也秒按讚支持。

面對這一年以來疫情的挑戰與不安，Palladium發起「SURVIVAL PROJECT探索計畫」鼓勵城市探索者勇敢突破困境，與之相應的就是OFF-GRID輪胎潮鞋。品牌以寶特瓶回收再生而成科技纖維防水鞋面，並首度在此系列，加入最高規格橘標防水科技，能讓穿著者克服多變氣候。另外，Palladium還針對高筒鞋型加入一片式快穿鞋口及一ZIP穿脫拉鍊設計，讓靴款也能兼具防護包覆與快速穿脫，提升穿著靈活度。除了蔡詩芸演繹的冰河灰之外，還同步推出永夜黑、叢林綠等配色。

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
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Palladium機能羽絨外套10,390元。圖／Palladium提供
Palladium機能羽絨外套10,390元。圖／Palladium提供

Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供

蔡詩芸Dizzy詮釋Palladium橘標防水OFF-GRID輪胎潮鞋3,980元。圖／Palladium提供
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