「紅」運當頭！Dyson推「全瑰麗紅」春節特別版吹風機、造型器

每到節慶就會推出特別色款式的Dyson頭髮護理系列產品，迎接農曆新年、情人節送禮需求，宣布再推出Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版與Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，2款產品均搭配奢華皮革收納盒，活動期間至全台指定Dyson官方授權通路購買Dyson頭髮護理系列產品，還能擁有情人節限定「Dyson永恆玫瑰皂花」，無論是自用或送禮皆是令人難忘的好選擇。

知名造型師林葉亭便推薦以Dyson頭髮護理產品打造80年代「華燈風」復古髮型，在家也可做出自帶氣場的豐盈質感造型。Dyson Airwrap造型器共擁有6種配件，可一機滿足日常吹髮、順髮到捲髮的需求，亦能打造出如華燈劇中女角們的浮誇捲髮和高角度髮根，呈現自帶微風出場的氣勢。林葉亭推薦先使用吹髮器將頭髮根部吹乾並以硬質順髮梳梳順後，接著以30釐米髮捲做出下層頭髮蓬度，並利用40釐米髮捲強調臉頰兩邊的外翻捲，打造出自帶氣場的風吹感。