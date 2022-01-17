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「紅」運當頭！Dyson推「全瑰麗紅」春節特別版吹風機、造型器

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Dyson頭髮護理產品推出時尚瑰麗紅色系，一機打造日常百變造型，復古「華燈風」髮型也輕鬆上手。圖／Dyson提供
Dyson頭髮護理產品推出時尚瑰麗紅色系，一機打造日常百變造型，復古「華燈風」髮型也輕鬆上手。圖／Dyson提供

每到節慶就會推出特別色款式的Dyson頭髮護理系列產品，迎接農曆新年、情人節送禮需求，宣布再推出Dyson Supersonic吹風機「全瑰麗紅」春節特別版與Dyson Airwrap造型器「限量瑰麗紅」，2款產品均搭配奢華皮革收納盒，活動期間至全台指定Dyson官方授權通路購買Dyson頭髮護理系列產品，還能擁有情人節限定「Dyson永恆玫瑰皂花」，無論是自用或送禮皆是令人難忘的好選擇。

知名造型師林葉亭便推薦以Dyson頭髮護理產品打造80年代「華燈風」復古髮型，在家也可做出自帶氣場的豐盈質感造型。Dyson Airwrap造型器共擁有6種配件，可一機滿足日常吹髮、順髮到捲髮的需求，亦能打造出如華燈劇中女角們的浮誇捲髮和高角度髮根，呈現自帶微風出場的氣勢。林葉亭推薦先使用吹髮器將頭髮根部吹乾並以硬質順髮梳梳順後，接著以30釐米髮捲做出下層頭髮蓬度，並利用40釐米髮捲強調臉頰兩邊的外翻捲，打造出自帶氣場的風吹感。

另外，Dyson Supersonic吹風機則以強勁風力和智能溫控，讓日常吹整方便快速，也能完美打造強調立體度與頭髮質感的復古造型。共配備5款吹嘴，其中「全新抗毛躁吹嘴」還可輕鬆撫平頭髮毛躁，塑造自帶光澤的視覺效果。若想要打造復古旁分逗號瀏海，首先以柔和乾髮吹嘴貼近髮根，吹出瀏海的高角度，接著使用造型集風吹嘴以強力風速集中將瀏海與側邊頭髮塑型，最後搭配捲梳與造型品強調出瀏海的彎度，即可完成復古旁分逗號瀏海髮型。

林葉亭示範使用Dyson Supersonic做出假期出遊打扮、用Airwrap輕鬆打造尾牙派對「華燈風」。圖／Dyson提供
林葉亭示範使用Dyson Supersonic做出假期出遊打扮、用Airwrap輕鬆打造尾牙派對「華燈風」。圖／Dyson提供
Dyson頭髮護理系列限量推出「全瑰麗紅」春節特別版。圖／Dyson提供
Dyson頭髮護理系列限量推出「全瑰麗紅」春節特別版。圖／Dyson提供

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