林宥嘉頂木村髮型看秀、ØZI妙回緋聞 PRADA秀眾星雲集

義大利時尚品牌PRADA前晚發表2022秋冬男裝系列，台灣方面也舉行了直播活動，特別邀請林宥嘉、周興哲、ØZI、黃宣和林敬倫出席看秀。他們穿上PRADA春夏系列的男裝，展現正式融合休閒風的隨意、精緻混搭姿態，對於連線看秀的體驗也感到很新鮮有趣。而因為防疫緣故，大家拍照時都得戴上透明防護面罩，為了避免面罩因為呼吸起霧，「憋氣」成了眾星們活動上的一大考驗，成了意想不到的另類體驗。

林宥嘉日前和老婆丁文琪一起慶祝結婚五周年，在兩人合照中的他表情和髮型被說很像日本男星木村拓哉，對此他表示很榮幸。沒想到在這次PRADA活動上，髮型師似乎就是以木村作為靈感幫他設計造型，拍出來的照片依舊是頗有「木村樣」。他特別喜歡PRADA秋冬男裝系列中的高領元素：「其中有一套我有想像自己穿上去會是什麼樣子，秀上還有很多大墊肩、oversize的西裝，我工作的時候其實也常嘗試這種造型。」

秀前就透露自己會把注意力放在外套上的周興哲，直誇長大衣的剪裁很有氣勢，另外他也很喜歡高領毛衣。林敬倫則是對秀上出現很多不同年齡層的走秀嘉賓印象深刻：「可以看出這些設計不是只是給特定族群，不同的人能穿出不一樣的風格，很特別。」ØZI和黃宣則是對秀上音樂很感興趣，兩人還在研究當中可能使用了哪種樂器，完全展現專業音樂人的職業病，黃宣還以「優雅的反叛份子」來讚賞Miuccia Prada和Raf Simons的合作。

最近剛好與謝和弦前妻Keanna傳出緋聞，ØZI經紀人日前以「謝謝對方欣賞」回應，在活動上不免還是會被問到這題，面對Keanna發文中提到的關鍵字「紅髮男孩」，ØZI巧妙回道：「我覺得我個人最大的魅力是很整體的，不能只喜歡頭髮吧？不過朋友有時候會調侃我的嘴唇，我自己是很自豪這個部分啦！」他也透露，正在準備新專輯，大家大約在一個半月內就會看到他發表一個「毀天滅地」的大計畫。

PRADA 2022秋冬男裝系列，探討「工作」與時尚間的相互關係。受到疫情影響，過去近兩年間許多人都在家工作，出門上班成了一種陌生的體驗，而Miuccia Prada及Raf Simons透過秀場設計安排與新一季的服飾，將大家帶回正常工作的時期，為工作而穿的服裝像是西裝外套、大衣、連身工作服等，被賦予一種儀式感、重要意義，以及一種價值，讓時尚跟日常現實能有所連結。過寬的肩線、極細的腰身，身體的局部輪廓被特別強調。皮草與絲綢面料，賦予一絲奢華霸氣。