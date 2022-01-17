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智慧、多功能、容量加大！這幾款廚房小家電讓你過年在家輕鬆煮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦智慧萬用鍋配備19種料理模式，輕鬆駕馭蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒的多元料理。圖／飛利浦提供
飛利浦智慧萬用鍋配備19種料理模式，輕鬆駕馭蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒的多元料理。圖／飛利浦提供

農曆新年即將到來，疫情再起引起人心惶惶，若外帶外送年菜來不及訂，只能在家搞定年菜大小事。這時候如果有聰明的廚房小家電來幫忙，不用弄得滿臉油光，也能輕鬆端出適合闔家享用的澎湃料理。

飛利浦智慧萬用鍋運用獨家「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」深度萃取食材營養，以「免浸泡、免解凍、免顧火」高效烹調，簡化料理流程與時程，提升廚房生活的效率與膳食營養，推出後持續受到眾多消費者好評推薦。趁著農曆年前，飛利浦再提出「潛能開發」的智慧廚房新主張，首度邀請擁有「國民媽媽」美譽的三金影后林美秀擔任年度代言人，除了拍攝多段逗趣短影片展現金小萬的強大功能之外，更現場示範了經典功夫年菜「吉利雞湯」、「佛跳牆」一鍵烹調免顧火的廚房料理密技。金小萬除了透過革命性營養萃取技術「雙重脈衝科技」與「IH雙向加熱」，運用高溫升壓與微壓震動的原理，深層作用於食材結構之外，更可一鍋抵多鍋，駕馭蒸、煮、燉、滷、煎、烤、炒的多元料理功能與19種料理模式，減省廚房鍋具與工具，優化廚房空間，激發料理生活中的各種潛能。

看好小家電市場潛力，康寧餐具宣布正式跨界小家電市場，推出「Snapware SEKA」全新產品線，一口氣亮相烤、煮兩用的「火鍋烤肉兩用電陶爐」；4種隨選溫度功能「智慧控溫恆溫電熱水壺」；及預計3月上市的平面發熱板均衡加熱及可置換多款盤鍋的「多功能電烤盤」共3款重量級電器新品。其中「火鍋烤肉兩用電陶爐」，可做電陶爐及電烤盤一機多用，烤盤還有自動濾油設計，且方便拆卸清洗。「智慧控溫恆溫電熱水壺」則貼心預設4款溫度恆溫功能，滿足不同沖泡需求，壺身上的溫度顯示面板更讓水溫一目瞭然。而稍晚上市的「多功能電烤盤」除了加熱超快，更可另外加購多款烤盤配件，包括多格料理盤、波紋煎烤盤、章魚燒烤盤、料理深鍋、鴛鴦鍋等，一鍋搞定不同料理需求。即日起至2月6日止於各大電商平台推出獨家促銷優惠，破盤下殺最低折扣5折起。

而熱銷破250萬台的BRUNO電烤盤，也以精美外型加上多樣化配件烤盤大受許多家庭使用者歡迎，這次BRUNO新年聚會及大家庭的需求，再引進「歡聚款—加大型多功能電烤盤」，可一次滿足4～6人大份量的自煮樂趣，同樣擁有5段火力，可透過平移式溫度設定桿調整，最高溫度250度，5款配件烤盤容量則較原有款式大幅增加1.5～2倍，像是章魚燒烤盤從以往的24個章魚燒增加至35個章魚燒，料理深鍋則比以往多出2倍的容量，從2L增加到6L，吃鴛鴦鍋必備的鴛鴦鍋也比以往多出1倍的容量，徹底滿足在家團聚用餐的料理需求。

康寧Snapware SEKA智慧控溫恆溫電熱水壺，建議售價3,500元。圖／康寧餐具提供
康寧Snapware SEKA智慧控溫恆溫電熱水壺，建議售價3,500元。圖／康寧餐具提供
BRUNO加大型多功能電烤盤，除了搶眼的品牌經典紅，還特別引進在日本高人氣復刻版奶茶色，建議售價4,580元。圖／群光電子提供
BRUNO加大型多功能電烤盤，除了搶眼的品牌經典紅，還特別引進在日本高人氣復刻版奶茶色，建議售價4,580元。圖／群光電子提供
林美秀為飛利浦智慧萬用鍋拍攝全新廣告短影音，擔綱「潛能開發班」班導，激發各式食材營養潛能。圖／飛利浦提供
林美秀為飛利浦智慧萬用鍋拍攝全新廣告短影音，擔綱「潛能開發班」班導，激發各式食材營養潛能。圖／飛利浦提供
康寧餐具跨界小家電市場一口氣推出3款小家電，Snapware SEKA多功能電烤盤預計3月正式上市，建議售價3,980元（附平煎烤盤），可另加購多款烤盤配件。記者黃筱晴／攝影
康寧餐具跨界小家電市場一口氣推出3款小家電，Snapware SEKA多功能電烤盤預計3月正式上市，建議售價3,980元（附平煎烤盤），可另加購多款烤盤配件。記者黃筱晴／攝影
康寧Snapware SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐，一機多用可做電陶爐及電烤盤使用。圖／康寧餐具提供
康寧Snapware SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐，一機多用可做電陶爐及電烤盤使用。圖／康寧餐具提供
康寧Snapware SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐，建議售價4,980元。圖／康寧餐具提供
康寧Snapware SEKA火鍋烤肉兩用電陶爐，建議售價4,980元。圖／康寧餐具提供

年菜 火鍋 烤肉

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